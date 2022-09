RADIO - TV Sâmbătă, 03 Septembrie 2022, 21:43

HotNews.ro

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a precizat, referindu-se la pensiile speciale, că, dacă se doreşte eliminarea lor, vor fi tăiate, iar dacă nu, ”va fi balet”. El a apreciat că este foarte mult dublu limbaj în politica românească şi că oamenii vor putea da sancţiuni senatorilor şi deputaţilor la vot, relatează News.ro.

Întrebat sâmbătă, la Realitatea Tv, ce se întâmplă cu pensiile speciale, dacă se va renunţa la ele, Rareş Bogdan a declarat că el a susţinut tăierea acestor pensii.

”Dacă se doreşte cu adevărat, se vor tăia (pensiile speciale - n.r.). Dacă nu, va fi un balet, un balet specific Parlamentului României în care nu se va întâmpla nimic. Vreau să cred că declaraţiile pe care le-au făcut de-a lungul timpului liderii PSD-PNL vor fi puse în practică şi nu e doar retorică electorală. În momentul în care în campania electorală am susţinut alături de colegii mei şi de deputaţii din USR şi PLUS şi senatorii din USR, tăierea pensiilor speciale, am reuşit să tăiem în Parlament. Inclusiv domnul Coarnă a votat, era membru în Parlament. După care Avocatul Poporului şi cei din CCR au reuşit să anuleze tăierea pensiilor speciale. A venit momentul în care s-au impozitat pensiile speciale cu până la 85 la sută. Din nou Avocatul Poporului şi CCR au reuşit să anuleze acest demers. Deci simplu, dacă se doreşte, ele se vor tăia. Dacă nu se doreşte, ele nu se vor tăia şi atunci la vot românii pot să sancţioneze deputaţii şi senatorii”, a declarat Rareş Bogdan.

Bogdan a adăugat că este mult dublu limbaj şi ipocrizie în politica din România.

”Cred că e foarte mult dublu limbaj şi foarte multă ipocrizie în politica românească, indiferent de politica românească. Pentru că oamenii care vin din afara politicii, sunt cel puţin trei oameni care au venit din afară, vin cu bună credinţă să rezolve problemele ţării. Problema e că politicienii vechi, crocodilii politicii româneşti, reuşesc să vină cu tot felul de tertipuri şi să facă balet. Se folosesc de oameni ca mine, de alţi oameni, după care să facă ceea ce ştiu ei mai bine, să ţină România în întuneric, simplu”, a declarat Rareş Bogdan.