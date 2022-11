RADIO - TV Sâmbătă, 19 Noiembrie 2022, 14:34

HotNews.ro

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, la Prima TV, că preţurile finale pentru români la energie nu au fost modificate, indiferent câte modificări legislative au fost în acest an, precizând că nimeni nu va plăti în ţara noastră mai mult de 1,3 lei pentru energia electrică.

Virgil Popescu, ministrul Energiei Foto: Agerpres

Virgil Popescu a fost întrebat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, ce trebuie să ştie românii despre facturile lor la energie din această iarnă, relatează News.ro.

„Preţurile finale pentru români nu au fost modificate, indiferent câte modificări legislative au suferit ordonanţele de la începutul anului până acum. Au fost patru ordonanţe de urgenţă, cu modificări în Parlament. Evident, Parlamentul şi-a pus şi el amprenta asupra acestor ordonanţe, dar preţurile sunt foarte clare. Avem trei tranşe de consum: până în 100 de kilowaţi, vorbim de acel tarif social de 68 de bani, între 100 şi 300 de kilowaţi, primii 255 de kilowaţi sunt 80 de bani, următorii până în 300 de kilowaţi vor fi, cu modificările în Parlament pe care le vom face, 1,3 lei. S-a luat această decizie în coaliţie. Peste 300 de kilowaţi, toată cantitatea, 1,3 lei. Modificarea pe care o vom face în Parlament va fi că înlocuim preţul din contract cu 1,3 lei. Practic nimeni nu va plăti mai mult în România de 1,3 lei”, a afirmat ministrul Energiei.

Virgil Popescu: Eu sunt client Hidroelectrica în Turnu-Severin. Plătesc pe kilowatt 72 de bani

El a precizat că oferta Hidroelectrica este sub tariful de 80 de bani.

„Dacă vă aduceţi aminte, Ordonanţa 118 pentru clienţii casnici statua că nimeni în România nu plătea mai mult de un leu. Asta a fost prima ordonanţă dată de Guvernul PNL condus de Cîţu în octombrie 2021. Ne-am întors la un plafon maximal. Nimeni în România în momentul de faţă, nici companiile, deci acest plafon va fi la fel şi pentru companii. 1,3 lei va fi plafonul maximal pentru companii. În plus, există o ofertă în piaţă în continuare şi va exista o ofertă în piaţă din ce ştiu eu, pentru români, pentru casnici, indiferent de cât consumă, să fie chiar sub tariful de 0,80. Este oferta companiei de stat Hidroelectrica. Cred că este o pagină de web, dacă nu mă înşel, client.hidroelectrica.ro şi acolo vă încărcaţi toate datele, inclusiv uploadaţi în sistem buletinul de identitate, cu dovada spaţiului şi automat în câteva minute aveţi şi contractul semnat primit pe e-mail. Eu sunt client Hidroelectrica în Turnu-Severin. Plătesc pe kilowatt 72 de bani. În Turnu Severin, fiind distribuţia un pic mai scumpă, este preţul mai mare decât în Bucureşti, cu cât ar vinde în Bucureşti Hidroelectrica. Contează foarte mult de zonele de distribuţie, pentru că tariful de distribuţie este diferit în funcţie de fiecare distribuitor în parte”, a explicat ministrul Energiei.

El a explicat şi care va fi tariful achitat de către IMM-uri.

„Pentru industrie, vorbim de întreprinderile mici şi mijlocii şi vorbim de un leu pentru 85% din consum. De ce 85%? Ca să stimulăm, să avem o reducere de consum şi pentru restul de 15%, după modificările în Parlament, preţul va fi 1,30 lei. Instituţiile publice la fel, primăriile la fel, spitalele la fel. practic, pe aceste tarife vor intra majoritatea instituţiilor publice şi vor intra IMM-urile. În afara acestora, pe modificările în Parlament, vorbim de companiile de utilităţi publice, aeroporturi, instituţiile subordonate autorităţilor publice locale, indiferent de forma de organizare şi mai avem tariful de 1,30 pentru marea industrie. Acestea vor fi tarifele de după modificările care vor fi luate în Parlament, probabil cu promulgare cu tot de la 1 ianuarie 2023”, a mai subliniat Virgil Popescu.

„Se creează un fond printr-o contribuţie a tuturor producătorilor, traderilor, furnizorilor şi de acolo sunt despăgubiţi cei care vând sub cost”

Întrebat dacă prin această plafonare România nu riscă o penurie la energie, aşa cum s-a întâmplat cu lemnele de foc, ministrul Energiei a răspuns: „Nu, nu are absolut nicio legătură. Plafonarea nu este la un preţ şi furnizorul nu este despăgubit. Deci furnizorul, chiar dacă vinde de la un moment dat sub costuri, el este despăgubit din altă sursă, de la bugetul statului, dintr-un mecanism pe care l-am creat, Fondul de Tranziţie Energetică. După ce l-am creat noi, l-au creat și colegii greci, a apărut şi în regulamentul european în 6 octombrie. Se creează un fond printr-o contribuţie a tuturor producătorilor, traderilor, furnizorilor şi de acolo sunt despăgubiţi cei care vând sub cost”.

Virgil Popescu a mai fost întrebat care a fost contribuţia PSD şi care a fost cea a PNL pe ordonanţa de energie.

„V-am făcut o explicaţie un pic a procesului legislativ. Prima ordonanţă 118 cu acele preţuri. Următoarea ordonanţă 27… Prima a fost a Guvernului PNL cu USR, a fost eminamente PNL, a doua a fost PNL plus PSD, a treia a PNL plus PSD şi aceasta este tot PNL plus PSD. Eu nu am ieşit public să spun că premierul mi-a spus să gândim o modalitate, o nouă schemă cu privire la preţurile la energie. Mi-a spus acest lucru. Noi am făcut-o, am discutat-o, a ieşit o variantă mixtă, evident, cum este într-o coaliţie, care zic că este o variantă foarte bună. Dacă mai există anumite dubii vizavi de asigurări, discutăm cu DG Competition, Comisia Europeană, dacă sunt lucruri de îndreptat, le vom îndrepta. Deci nu este absolut nicio problemă. Am văzut inclusiv colegi din media ai dumneavoastră care au întrebat Comisia Europeană, au spus că o să se uite, nu s-a pronunţat Comisia. Singurul lucru pe care l-au spus a fost ca să nu se vândă sub costul la producător. Or, acest lucru nu se întâmplă. Nu vorbim de costuri. Este o diferenţă foarte mare între toxica ordonanţă 114 de pe vremea lui Dragnea, acolo unde producătorii practic vindeau la un preţ foarte, foarte mic şi se transfera profitul la furnizori. Cu această ordonanţă, unde producătorilor, prin acest preţ de 450 de lei pe care îl obţin, li se asigură un profit suficient şi suficient de mare să îşi poată continua investiţiile”, a mai transmis Virgil Popescu.