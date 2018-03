Business report: Seful CFR: Varianta de rezerva pentru EURO 2020 este transbordarea cu autobuze spre aeroport; "Dezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC": Dumitru - Trebuie sa atragem tineri in agricultura; Tarom estimeaza ca intra pe profit din acest an, dupa 10 ani de pierderi. Compania si-a planificat investitii de 440,2 milioane lei

Primaria Otopeni cere PUZ pentru subtraversarea DN1 Bucurestiul va fi gazda meciurilor din EURO 2020, iar autoritatile se asteapta la un numar mare de suporteri straini care vor veni in Romania. S-ar putea ca acestia sa ajunga direct de la aeroport si pana la Gara de Nord. "Trebuie sa ne incadram pana la campionat sa putem sa ducem lumea care vine de afara in Gara de Nord si sa plece catre stadioane. S-a discutat, daca nu putem sa ne incadram pana la campionat cu solutia pe sub DN, sa facem a doua varianta care va fi si de rezerva", a declarat Ioan Gavrila, directorul general al CFR, scrie Economica. Conferinta "Dezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC" faciliteaza discutii si dezbateri printre beneficiarii oportunitatilor de finantare pentru agricultura si dezvoltare rurala, oficiali din partea institutiilor nationale si europene, firme de consultanta si institutii financiare. Evenimentul ofera un spatiu pentru prezentarea celor mai bune practici din proiectele dezvoltate in trecutul apropriat, precum si noi oportunitati pe termen scurt, mediu si lung, scrie Euractiv. Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pentru acest an un profit brut de 27.470 lei, la venituri totale de 1,5 miliarde lei, dupa ce, in ultimii zece ani, compania a raportat pierderi in fiecare an, scrie News.ro. Cifrele apar in proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere de actionarul sau majoritar, Ministerul Transporturilor. De precizat insa ca in dreptul rubricii referitoare la profitul net nu este trecuta nicio suma. De asemenea, Tarom si-a planificat investitii de 440,2 milioane lei in acest an. Cheltuielile totale sunt preconizate la 1,5 miliarde lei, precizeaza Economica. Primariile cu zone rezidentiale din Timis si primaria Clujului nu le mai permit investitorilor sa ridice blocuri si case pana cand nu fac drumuri si nu racordeaza zona la utilizati. Brasovul se pregateste sa urmeze modelul, dar toata tara ar trebui sa faca la fel, pentru ca peste tot s-au ridicat cladiri fara sa fie respectate regulile. In Brasov, langa fosta fabrica Tractorul, la nici patru kilometri de centrul istoric, investitorii au vandut proiecte frumos colorate, cu spatii verzi si drumuri aerisite. Incantati, oamenii au cumparat din faza de proiect, insa acum se plang ca traiesc ca la tara, relateaza Stirile ProTV. Proprietarii romani continua sa-si vanda terenurile agricole la preturi deplorabile, comparativ cu cei din alte state europene, arata ultimele date publicate de Eurostat. Tara noastra s-a clasat pe ultimul loc in UE in ceea ce priveste pretul terenurilor arabile in 2016, fapt care a atras interesul major al investitorilor. Cu atat mai mult cu cat, pe langa pret, acestia beneficiaza de deplina libertate de a cumpara pamant in Romania fara nici o restrictie, spre deosebire de celelalte state europene, scrie Romania Libera.