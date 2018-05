Business report: Unde va ajunge gazul din Marea Neagră; Cum avansează lucrările de construcție la linia ferată spre Aeroportul Otopeni; Sistemele de pensii publice în UE – Bismarck versus Beveridge. România: „la noi ca la nimeni”

Conductele de gaze care tranzitează Dobrogea şi prin care Gazprom exporta gaze în sudul Europei sunt vizate acum de Ucraina în cadrul strategiei de aprovizionare cu gaze naturale din sudul Europei, începând din anul 2020. În acest context, compania de stat Ukrtransgaz, operatorul reţelei naţionale de transport al gazelor naturale din Ucraina, a organizat o sesiune de evaluare a interesului operatorilor comerciali pentru importul de gaze naturale dinspre România prin conducta Isaccea 1 (nordul Dobrogei) – Orlovka, scrie ICIS, potrivit Economica.net România: „la noi ca la nimeni”. Statele europene au sisteme de pensii destul de diferite ca modalităţi de finanţare, dar bazate în mod fundamantal pe două modele, Bismarck şi Beveridge. Primul este bazat majoritar pe contribuţii cu destinaţie expresă de protecţie socială, cel de-al doilea este bazat pe taxele generale colectate. Rezultatul este că modelul Bismarck tinde să limiteze redistribuirea beneficiilor între diferite categorii de venituri ale cetăţenilor, în timp ce modelul Beveridge conţine în mod inerent o redistribuire a banilor colectaţi. În realitate, nicio ţară nu are un sistem pur Bismarck sau pur Beveridge iar de-a lungul timpului s-au produs modificări dinspre un model spre altul, potrivit Cursdeguvernare.ro Capacitatea de cazare a hotelurilor din Bucureşti va creşte cu minim 10% în următorii trei ani, ţinând cont de proiectele planificate sau aflate deja în construcţie. Interesul investitorilor pentru acest sector imobiliar este tot mai crescut şi atrage noi lanţuri hoteliere internaţionale. Piaţa hotelieră din România a avut în 2017 cel de-al şaptelea an consecutiv de creştere, în cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind înregistrate peste 20 de milioane de înnoptări, un avans de 4% faţă de anul precedent, respectiv 57% faţă de anul 2010, arată un studiu realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, potrivit Capital.ro Lucrările de modernizare a podului CF de la Mogoşoaia şi de racordare a liniei 700 Bucureşti - Mogoşoaia - Urziceni la pod sunt în derulare şi au termen de finalizare luna iunie, a precizat CFR SA. Compania de administrare a infrastructurii feroviare a anunţat în urmă cu două săptămâni că directorul general Ion Gavrilă le-a dat termen constructorilor luna iunie pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a podului de la Mogoşoaia şi de racordare a liniei 700 Bucureşti - Mogoşoaia - Urziceni la acesta. ”Odată cu finalizarea lucrărilor, circulaţia trenurilor care pleacă din Capitală spre Galaţi se va desfăşura pe ruta directă Bucureşti Nord - Mogoşoaia - Urziceni, în prezent traficul feroviar fiind deviat pe ruta Bucureşti Nord - Pajura - Chitila - Buciumeni - Mogoşoaia – Urziceni”, anunţă Compania, potrivit Romanialibera.ro Persoanele fizice care au instalat panouri solare acasă şi care pot vinde surplusul de energie în reţea nu vor mai primi un preţ egal cu cel pe care îl plătesc distribuitorii pentru energia pe care o cumpără din piaţă pentru asigurarea consumului propriu tehnologic (CPT), ci preţul mediu lunar al energiei vândute pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU-piaţa spot). Acesta este unul dintre amendamentele puse în discuţie în Comisia de Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor, care dezbate modificările la OUG 4/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, potrivit unor surse apropiate situaţiei, relateaza Economica.net Raportul pensie / salariu din sistemul de pensii de stat ,adică rata de înlocuire, este prognozat să se injumătățească în cel mai bun caz, în toate scenariile si pentru toți romanii, la orizontul anului 2056, potrivit unui raport publicat in 2018 de Comisia Europeană. “Pensiile private ar trebui consolidate, pentru ca ele sa poata compensa aceasta reducere asteptata a standardului de viata a cetatenilor Romaniei ", a spus n Matti Leppala, reprezemtant PensionsEurope, la FIAR 2018, eveniment organizat de Xprimm, potrivit Capital.ro Reprezentanţii Aeroportului Internaţional Iaşi au anunţat, miercuri, lansarea celor două noi curse, către Verona şi Cuneo, din Italia. Cursele vor fi operate de către compania Ernest Airlines. Din 21 iunie vor fi trei zboruri pe săptămână, unul către Verona şi două către Cuneo. Potrivit companiei, studenţii vor beneficia de preţuri reduse pe cele două linii. Ernest Airlines e prima companie italiană care va opera zboruri din Iaşi şi vizează îndeosebi comunităţile de români din cele două oraşe de destinaţie, potrivit gandul.info Acțiunea “Autoangajare” țintește o reușită în infra­structură și propune societății următorul proiect: Mobilizarea societății civile pentru un scop concret, și anume construcția a unui singur km de autostradă. “Autoangajare” va lucra cu voluntari din România și Republica Moldova pentru o perioadă de un an, proveniți din rândul absolvenților care nu și-au găsit un loc de muncă, din rândul persoanelor care primesc ajutoare sociale și chiar dintre pensionari încă apți de muncă (pentru posturi de ingineri, maiștri). Un diriginte de șantier de la “drumuri” ar urma să verifice permanent calitatea materialelor și lucrărilor, potrivit Romanialibera.ro