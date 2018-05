Business report: Confirmare ca Exxon si Petrom vor scoate gazul din Marea Neagra? Transgaz anunta rezervarea capacitatii in punctul de la Tuzla; Cum au ajuns dezvoltatorii imobiliari pe al caror "certificat de nastere" scrie Romania sa fie cunoscuti in toata Europa Centrala si de Est

Confirmare ca Exxon si Petrom vor scoate gazul din Marea Neagra? Transgaz anunta rezervarea capacitatii in punctul de la Tuzla Transgaz, operatorul sistemului de transport al gazelor din Romania anunta ca a finalizat cu succes licitatia pentru rezervarea de capacitate, timp de 16 ani, in viitorul punct de masurare de la Tuzla, adica locul in care gazul care va fi extras din Marea Neagra va fi introdus in conductele de pe uscat. Transgaz astepta oferte angajante din partea companiilor pentru rezervarea de capacitate in PM Tuzla, pentru a vedea daca interesul companiilor justifica investitia in viitorul punct de la Tuzla. Procedura derulata de Transgaz vizeaza alocarea de capacitate pentru 16 ani, de la 1 iulie 2021 pana la 1 octombrie 2036. Companiile au facut oferte ferme de rezervare, un semn clar ca gazul din Marea Neagra se va extrage, iar Transgaz estimeaza ca, in cei 16 ani va castiga aproape trei miliarde de lei din tariful perceput companiilor care extrag din Marea Neagra pentru injectia gazelor in retea, scrie Transgaz, operatorul sistemului de transport al gazelor din Romania anunta ca a finalizat cu succes licitatia pentru rezervarea de capacitate, timp de 16 ani, in viitorul punct de masurare de la Tuzla, adica locul in care gazul care va fi extras din Marea Neagra va fi introdus in conductele de pe uscat. Transgaz astepta oferte angajante din partea companiilor pentru rezervarea de capacitate in PM Tuzla, pentru a vedea daca interesul companiilor justifica investitia in viitorul punct de la Tuzla. Procedura derulata de Transgaz vizeaza alocarea de capacitate pentru 16 ani, de la 1 iulie 2021 pana la 1 octombrie 2036. Companiile au facut oferte ferme de rezervare, un semn clar ca gazul din Marea Neagra se va extrage, iar Transgaz estimeaza ca, in cei 16 ani va castiga aproape trei miliarde de lei din tariful perceput companiilor care extrag din Marea Neagra pentru injectia gazelor in retea, scrie Economica.





Fondurile de coeziune: Romania, Grecia si Bulgaria, singurele din UE cu alocari majorate cu 8%. Reversul medaliei: Comisia leaga accesul la bani de reforme economice si structurale Bruxelles-ul a decis reformarea modului in care se cheltuie una dintre cele mai mari "felii" ale bugetului comunitar- politicile de coeziune (aproximativ o treime din intreg bugetul). Comisia a publicat marti planurile pe termen lung pentru acest capitol ce vizeaza reducerea disparitatilor regionale inregistrate pe continent. Din comunicatele oficiale nu rezulta imediat impactul pe care il va produce noua viziune. O serie de state membre au declarat deja ca propunerea este inacceptabila, semn ca negocierile statelor membre si ale Parlamentului cu reprezentantii Comisiei vor fi dure si se vor intinde, foarte probabil, in cel mai fericit caz, pana in preajma urmatoarelor alegeri europarlamentare. Presedintele Juncker a afirmat ca isi doreste ca noul buget multianual sa fie votat inainte de aceste alegeri, relateaza Bruxelles-ul a decis reformarea modului in care se cheltuie una dintre cele mai mari "felii" ale bugetului comunitar- politicile de coeziune (aproximativ o treime din intreg bugetul). Comisia a publicat marti planurile pe termen lung pentru acest capitol ce vizeaza reducerea disparitatilor regionale inregistrate pe continent. Din comunicatele oficiale nu rezulta imediat impactul pe care il va produce noua viziune. O serie de state membre au declarat deja ca propunerea este inacceptabila, semn ca negocierile statelor membre si ale Parlamentului cu reprezentantii Comisiei vor fi dure si se vor intinde, foarte probabil, in cel mai fericit caz, pana in preajma urmatoarelor alegeri europarlamentare. Presedintele Juncker a afirmat ca isi doreste ca noul buget multianual sa fie votat inainte de aceste alegeri, relateaza Curs de Guvernare.





Cum au ajuns dezvoltatorii imobiliari pe al caror "certificat de nastere" scrie Romania sa fie cunoscuti in toata Europa Centrala si de Est Investitorii imobiliari straini au inceput sa faca coada la usa Romaniei. Dar si reciproca e valabila. Drept urmare, Romania devine incet, dar sigur o rampa de lansare in real estate-ul din Europa Centrala si de Est. Gustul pentru imobiliare se invata in Romania si apoi se rafineaza si pe alte piete din afara. Sau cel putin aceasta este filosofia pe care cativa dezvoltatori de birouri sau centre comerciale, pe al caror "certificat de nastere" scrie Romania, au adoptat-o in ultimii ani, in conditiile in care, desi tara noastra are unele dintre cele mai mari randamente investitionale la nivelul Europei Centrale si de Est, continua sa ramana o piata mai mica si mai putin lichida decat tari precum Polonia sau Ungaria. Astfel, numele unor dezvoltatori precum Globalworth, NEPI Rockcastle sau Prime Kapital incep sa devina sinonime nu doar cu industria locala de real estate, ci si cu cea regionala, precizeaza Investitorii imobiliari straini au inceput sa faca coada la usa Romaniei. Dar si reciproca e valabila. Drept urmare, Romania devine incet, dar sigur o rampa de lansare in real estate-ul din Europa Centrala si de Est. Gustul pentru imobiliare se invata in Romania si apoi se rafineaza si pe alte piete din afara. Sau cel putin aceasta este filosofia pe care cativa dezvoltatori de birouri sau centre comerciale, pe al caror "certificat de nastere" scrie Romania, au adoptat-o in ultimii ani, in conditiile in care, desi tara noastra are unele dintre cele mai mari randamente investitionale la nivelul Europei Centrale si de Est, continua sa ramana o piata mai mica si mai putin lichida decat tari precum Polonia sau Ungaria. Astfel, numele unor dezvoltatori precum Globalworth, NEPI Rockcastle sau Prime Kapital incep sa devina sinonime nu doar cu industria locala de real estate, ci si cu cea regionala, precizeaza New Money.





20% din populatia activa a Romaniei lucreaza in strainatate, in timp ce media europeana a populatiei mobile e de 3,8% Ponderea romanilor plecati in strainatate in totalul populatiei active (cu varste intre 20 si 64 de ani) aproape ca s-a triplat in 10 ani - de la 7,5% in 2007, categoria s-a extins la 19,7% in 2017, potrivit unei analize Eurostat. Romania este astfel tara UE cu cel mai mare procent de populatie activa care munceste intr-un alt stat membru. Media europeana este de 3,8% din totalul cetatenilor cu varste intre 20 si 64 de ani. Pe urmatoarele locuri se claseaza Lituania (15,0%), Croatia (14,0%), Portugalia (13,9%), Letonia (12,9%) si Bulgaria (12,5%). Toate sunt state unde salariul mediu este mult inferior celor din vestul Europei. La cealalta extrema se situeaza cetatenii din statele bogate ale Uniunii: Germania (unde populatia mobila reprezinta doar 1,0% din totalul populatiei active), Marea Britanie (1,1%), Suedia si Franta (cu cate 1,3% din persoanele intre 20 si 64 de ani), informeaza Ponderea romanilor plecati in strainatate in totalul populatiei active (cu varste intre 20 si 64 de ani) aproape ca s-a triplat in 10 ani - de la 7,5% in 2007, categoria s-a extins la 19,7% in 2017, potrivit unei analize Eurostat. Romania este astfel tara UE cu cel mai mare procent de populatie activa care munceste intr-un alt stat membru. Media europeana este de 3,8% din totalul cetatenilor cu varste intre 20 si 64 de ani. Pe urmatoarele locuri se claseaza Lituania (15,0%), Croatia (14,0%), Portugalia (13,9%), Letonia (12,9%) si Bulgaria (12,5%). Toate sunt state unde salariul mediu este mult inferior celor din vestul Europei. La cealalta extrema se situeaza cetatenii din statele bogate ale Uniunii: Germania (unde populatia mobila reprezinta doar 1,0% din totalul populatiei active), Marea Britanie (1,1%), Suedia si Franta (cu cate 1,3% din persoanele intre 20 si 64 de ani), informeaza Curs de Guvernare.





Allianz Tiriac restructureaza 40% din personal. Fostii angajati vor merge catre antreprenoriat si vor fi colaboratori ai asiguratorului Numarul doi in piata asiguratorilor din Romania, Allianz Tiriac Asigurari, isi redefineste politica de personal si chiar pe cea de abordare a pietei. In urma unui studiu de impact privind eficientizarea companiei, societatea a decis sa isi remodeleze politica de personal. Foarte multi dintre angajatii Allianz Tiriac vor deveni colaboratori sau vor avea contracte de colaborare intre companie si un PFA propriu. Reprezentantii companiei spun ca miscarile sunt cu dublu sens, nu doar de externalizare a unor contracte. Modificarile legislative si fiscale noi sunt tot timpul provocari la care o companie mare trebuie sa raspunda. Dupa modificarea legii RCA si clasamentul celor mai mari asiguratori din Romania a inceput sa se schimbe. Societatea numarul unu lucreaza acum preponderent cu brokeri si nu cu angajati proprii. Astfel, in urma unui studiu comandat de Allianz Tiriac si realizat de cea mai mare companie de consultanta in management strategic din Romania, McKinsey & Company, pentru rentabilizarea si eficientizarea societatii, asiguratorul a ajuns la concluzia ca pana la sfarsitul anului trebuie sa restructureze, sub o forma sau alta, 40% din personal. Primul val ar trebui sa fie in aceasta vara, iar societatea nu a comunicat inca daca va oferi sau nu salarii compensatorii, arata Numarul doi in piata asiguratorilor din Romania, Allianz Tiriac Asigurari, isi redefineste politica de personal si chiar pe cea de abordare a pietei. In urma unui studiu de impact privind eficientizarea companiei, societatea a decis sa isi remodeleze politica de personal. Foarte multi dintre angajatii Allianz Tiriac vor deveni colaboratori sau vor avea contracte de colaborare intre companie si un PFA propriu. Reprezentantii companiei spun ca miscarile sunt cu dublu sens, nu doar de externalizare a unor contracte. Modificarile legislative si fiscale noi sunt tot timpul provocari la care o companie mare trebuie sa raspunda. Dupa modificarea legii RCA si clasamentul celor mai mari asiguratori din Romania a inceput sa se schimbe. Societatea numarul unu lucreaza acum preponderent cu brokeri si nu cu angajati proprii. Astfel, in urma unui studiu comandat de Allianz Tiriac si realizat de cea mai mare companie de consultanta in management strategic din Romania, McKinsey & Company, pentru rentabilizarea si eficientizarea societatii, asiguratorul a ajuns la concluzia ca pana la sfarsitul anului trebuie sa restructureze, sub o forma sau alta, 40% din personal. Primul val ar trebui sa fie in aceasta vara, iar societatea nu a comunicat inca daca va oferi sau nu salarii compensatorii, arata Economica.





Noua era a retailului: Dezvoltatorii imobiliari construiesc mai putine malluri, dar investesc la foc continuu in extinderea proiectelor existente Pe o piata in care consumul este (in continuare) vioara intai a economiei, in mod paradoxal se construiesc mai putine centre comerciale noi. Totusi, dezvoltatorii de proiecte de retail nu stau pe loc si se pregatesc de o noua etapa: extinderea mallurilor existente. Statistic vorbind, stocul de spatii de retail modern din Romania - fie ele malluri, galerii sau parcuri de retail - a crescut puternic in ultimul deceniu, avansand de la doar 904.000 de metri patrati in 2007 la peste 3,1 milioane de metri patrati anul trecut. Iar odata ce o mare parte dintre orasele dominante ale tarii au fost acoperite de astfel de spatii - iar dezvoltatorii de retail au inceput sa-si mute atentia catre proiecte de dimensiuni mult mai mici, in special in orase din provincie, luata per ansamblu, cadenta de crestere a sectorului s-a mai temperat. In aceste conditii, 2017 a fost unul dintre cei mai slabi ani din perspectiva deschiderilor de proiecte de retail, cu doar 130.000 de metri patrati livrati, scrie Pe o piata in care consumul este (in continuare) vioara intai a economiei, in mod paradoxal se construiesc mai putine centre comerciale noi. Totusi, dezvoltatorii de proiecte de retail nu stau pe loc si se pregatesc de o noua etapa: extinderea mallurilor existente. Statistic vorbind, stocul de spatii de retail modern din Romania - fie ele malluri, galerii sau parcuri de retail - a crescut puternic in ultimul deceniu, avansand de la doar 904.000 de metri patrati in 2007 la peste 3,1 milioane de metri patrati anul trecut. Iar odata ce o mare parte dintre orasele dominante ale tarii au fost acoperite de astfel de spatii - iar dezvoltatorii de retail au inceput sa-si mute atentia catre proiecte de dimensiuni mult mai mici, in special in orase din provincie, luata per ansamblu, cadenta de crestere a sectorului s-a mai temperat. In aceste conditii, 2017 a fost unul dintre cei mai slabi ani din perspectiva deschiderilor de proiecte de retail, cu doar 130.000 de metri patrati livrati, scrie New Money.





Vanzarea terenurilor agricole s-ar putea transa prin referendum Proiectul noii legi privind vanzarea terenurilor agricole, care se pritoceste in Parlament de anul trecut, a capatat forme monstruoase. La cum arata lucrurile, este foarte posibil sa se ajunga la un referendum pe aceasta tema, ne-au declarat surse avizate din domeniu. Parlamentarii Puterii se intrec in a introduce prevederi aberante, discriminatorii si antieuropene in proiectul noii legi privind vanzarea terenurilor agricole, care modifica Legea 17/2014. Mai grav, aceste modificari au sustinatori in cel mai inalt arc al puterii, spun sursele citate. Proiectul trebuia sa intre de mai mult timp in dezbatere la Camera Deputatilor, dar pentru ca jocurile nu sunt facute inca, acest lucru nu s-a intamplat. Si chiar daca se discuta mult si bine despre cine ar trebui sa aiba drept de a cumpara terenuri arabile si in ce conditii, nimeni din afara Parlamentului nu a vazut proiectul cap-coada, arata Proiectul noii legi privind vanzarea terenurilor agricole, care se pritoceste in Parlament de anul trecut, a capatat forme monstruoase. La cum arata lucrurile, este foarte posibil sa se ajunga la un referendum pe aceasta tema, ne-au declarat surse avizate din domeniu. Parlamentarii Puterii se intrec in a introduce prevederi aberante, discriminatorii si antieuropene in proiectul noii legi privind vanzarea terenurilor agricole, care modifica Legea 17/2014. Mai grav, aceste modificari au sustinatori in cel mai inalt arc al puterii, spun sursele citate. Proiectul trebuia sa intre de mai mult timp in dezbatere la Camera Deputatilor, dar pentru ca jocurile nu sunt facute inca, acest lucru nu s-a intamplat. Si chiar daca se discuta mult si bine despre cine ar trebui sa aiba drept de a cumpara terenuri arabile si in ce conditii, nimeni din afara Parlamentului nu a vazut proiectul cap-coada, arata Romania Libera.