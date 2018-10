Business report: Efectele lipsei forţei de muncă: producătorul Metigla a adus roboţi în fabrica de la Ceptura, parte dintr-un plan de robotizare; Începe pregătirea şantierului pentru realizarea podului peste Dunăre. Cum arată proiectul; Pe care drumuri judeţene se lucrează  

Efectele lipsei forţei de muncă: producătorul Metigla a adus roboţi în fabrica de la Ceptura, parte dintr-un plan de robotizare. Companiile caută angajaţi pentru fabricile pe care le deţin pe plan local, însă acestea se confruntă cu o lipsă acută de personal, chiar şi atunci când oferă salarii atractive. Pentru a-şi urma planurile de extindere, Metigla a adus trei roboţi în fabrica de la Ceptura. "Un element important în extinderea noastră este robotizarea, automatizarea, tehnologizarea, pentru a creşte eficienţa şi precizia în manipulare şi producţie. Toată lumea cunoaşte criza acută de a atrage oameni. Şi atunci, cum putem să ne dezvoltăm cu oameni mai puţini? Nu e un secret, nu l-am inventat noi. Ne-am utiat un pic şi peste gard, mai departe de gardul nostru, şi atunci robotizarea este unul dintre procesele care ne poate ajuta să ne putem dezvolta", spune Liviu Mistodinis, directorul executiv al Metigla, potrivit Companiile caută angajaţi pentru fabricile pe care le deţin pe plan local, însă acestea se confruntă cu o lipsă acută de personal, chiar şi atunci când oferă salarii atractive. Pentru a-şi urma planurile de extindere, Metigla a adus trei roboţi în fabrica de la Ceptura. "Un element important în extinderea noastră este robotizarea, automatizarea, tehnologizarea, pentru a creşte eficienţa şi precizia în manipulare şi producţie. Toată lumea cunoaşte criza acută de a atrage oameni. Şi atunci, cum putem să ne dezvoltăm cu oameni mai puţini? Nu e un secret, nu l-am inventat noi. Ne-am utiat un pic şi peste gard, mai departe de gardul nostru, şi atunci robotizarea este unul dintre procesele care ne poate ajuta să ne putem dezvolta", spune Liviu Mistodinis, directorul executiv al Metigla, potrivit Economica.





BBC: Cea mai mare bancă din Danemarca, Danske Bank, este obiectul unei investigaţii la Departamentul american de Justiţie. Cea mai mare bancă din Danemarca, Danske, a anunţat că este investigată de Departamentul american de Justiţie, în legătură cu un scandal de spălare de bani. În cea mai mare parte a tranzacţiilor suspecte, în valoare de aproximativ 230 de miliarde de dolari, ar fi vorba de bani din spaţiul rusesc sau ex-sovietic. În septembrie, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat Thomas Borgen ca urmare a unei anchete referitoare la fonduri ce au fost transferate prin filiala Danske Bank din Estonia de clienţi din Rusia şi din alte părţi ale fostei Uniuni Sovietice. Banca a comunicat atunci că investighează tranzacţii în valoare de peste 230 de miliarde de dolari, efectuate în aceste zone în perioada 2007 - 2015, potrivit BBC , citată de Rador.

Începe pregătirea şantierului pentru realizarea podului peste Dunăre. Cum arată proiectul. Potrivit datelor prezentate de proiectanţi, din cei 23 de kilometri ai acestui proiect, circa 17 km sunt pe limita judeţului Tulcea. Contractul a fost semnat în luna ianuarie a acestui an, ordinul de începere a lucrărilor de proiectare a fost dat pe 2 martie 2018, urmând ca pe 1 martie 2019, toată proiectarea să fie gata, celelalte avize şi permise să fie luate şi autorizaţia de construcţie să fie emisă. Astfel, pe 2 martie 2019 ar urma începerea execuţiei efective a lucrărilor, programate pe trei ani, finalizarea lucrărilor urmând să aibă loc la începutul lunii martie 2022, scrie

Potrivit datelor prezentate de proiectanţi, din cei 23 de kilometri ai acestui proiect, circa 17 km sunt pe limita judeţului Tulcea. Contractul a fost semnat în luna ianuarie a acestui an, ordinul de începere a lucrărilor de proiectare a fost dat pe 2 martie 2018, urmând ca pe 1 martie 2019, toată proiectarea să fie gata, celelalte avize şi permise să fie luate şi autorizaţia de construcţie să fie emisă. Astfel, pe 2 martie 2019 ar urma începerea execuţiei efective a lucrărilor, programate pe trei ani, finalizarea lucrărilor urmând să aibă loc la începutul lunii martie 2022, scrie Adevarul.





MTI: Guvernul ungar a contestat la Curtea de Justiţie a UE modificarea directivei privind detaşarea lucrătorilor. Guvernul ungar a contestat la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) modificarea directivei privind detaşarea lucrătorilor, publicată pe 9 iulie - a transmis Cancelaria Prim-Ministrului, joi, agenţiei ungare de presă MTI. În comunicat s-a subliniat că noile reguli restricţionează în mod disproporţionat libertatea de a presta servicii. Extinderea asupra libertăţii de a presta servicii a principiului egalităţii remunerării, pentru aceeaşi muncă prestată la acelaşi loc de muncă, nu are drept scop protejarea lucrătorilor detaşaţi într-o altă ţară, ci ţinteşte, ca instrument protecţionist, scoaterea de pe piaţa forţei de muncă a altor state membre – se arată în justificarea motivului pentru care Ungaria se opune modificării directivei. Potrivit Cancelariei Prim-Ministrului, Guvernul ungar reproşează, de asemenea, că propunerea Comisiei Europene (CE) a fost menţinută contrar faptului că 14 camere ale parlamentelor naţionale din 11 ţări – printre care şi Parlamentul de la Budapesta - au obiectat faţă de propunere, iniţiind aşa-numita procedură a cartonaşului galben, potrivit Rador, care citează MTI.





Putin: Bulgaria a renunţat la South Stream sub presiune externă. "Bulgaria a renunţat la South Stream sub presiune externă. Acum ei regretă, acum spun că ar dori să primească gaz rusesc, dar deja prin Turk Stream. Nu am dori ca întreaga Europă să arate ca Bulgaria, care a dat dovadă de atâta slăbiciune şi de incapacitatea de a îşi apăra interesele naţionale". Asta a declarat preşedintele rus, Vladimir Putin, în cadrul unei conferinţe de presă, după întâlnirea pe care a avut-o cu cancelarul austriac Sebastian Kurz. După întâlnire, el a vorbit despre viitorul gazoductului North Stream 2 şi i-a sfătuit pe liderii europeni să nu meargă pe calea proiectului eşuat, potrivit rador, care citează SEGA.bg

Pe care drumuri judeţene se lucrează. Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor a semnat contractul de execuţie a lucrărilor de modernizare pentru DJ 207M, pe porţiunea de la intersecţia cu DN 28 (E583) până în localitatea Al.I. Cuza. Investiţia în cei 6,2 km de drum este de 11,6 milioane de lei , iar lucrările vor fi executate în următoarele nouă luni de asocierea SC Eky Route SRL - SC Dimex 2000 Company SRL. Este aceeaşi asociere care, săptămâna trecută, a deschis un şantier similar pe alţi 25 km de drum, între Blăgeşti şi Cotnari. Finanţarea ambelor proiecte este asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Săptămâna trecută au demarat lucrările şi la DJ 280B, pe distanţa de 9,2 km, între Tg. Frumos şi Cucuteni. Dintre cele 7 proiecte de modernizare a unor drumuri judeţene cu finanţare prin PNDL, două încă sunt în licitaţie, potrivit Ziarul de Iasi.





Gazprom: Segmentul submarin al magistralei Turkish Stream va fi finalizat peste două luni. Preşedintele companiei ruseşti Gazprom, Alexei Miller, a participat la forumul internaţional al gazului natural, organizat la Sankt Petersburg, unde a oferit informaţii legate de proiectul Turkish Stream. Alexei Miller a anunţat că peste două luni se va încheia o nouă etapă a proiectului, anume va fi finalizat segmentul care subtraversează Marea Neagră, legând terminalele din Rusia şi Turcia. În momentul în care va fi finalizat, un segment de 930 de kilometri al magistralei cu o lungime totală de aproximativ 1.100 de kilometri va subtraversa Marea Neagră. Turkish Stream va fi format din două conducte, fiecare cu o capacitate de transport de 15,75 miliarde metri cubi de gaz. Una dintre conducte va furniza gaz pentru nevoile Turciei iar cea de a doua va fi destinată utilizatorilor europeni, potrivit Haberturk , citat de Rador.

Grupul elveţian Barry Callebaut a anunţat joi că a ajuns la un acord pentru preluarea companiei ruseşti Inforum, pentru a se putea extinde pe cea de-a doua mare piaţă de ciocolată din lume, după volumul vânzărilor. Termenii financiari ai acodului, care ar urma să se încheie în acest an, nu au fost dezvăluiţi. Achiziţia arată modul în care producătorii de ciocolată se gândesc la noi pieţe în condiţiile în care cumpărătorii americani şi europeni renunţă la produsele care conţin zahăr în favoarea produselor mai sănătoase. Europa este saturată cu ciocolată, având în vedere că primele zece ţări cu cel mai mare consum de ciocolată per capita sunt în această regiune, potrivit Economica. Consiliul Investitorilor Străini – FIC a remarcat în ultima perioadă, scrie într-un comunicat emis joi de organizație – o schimbare de abordare a modului în care factorii de decizie, dar mai ales Guvernul, tratează luarea deciziilor care afectează mediul de afaceri și societatea românească în general. ”Guvernul își creează sieși, dar și cetățenilor și mediului de afaceri sentimentul greșit că economia se află în fața unor probleme insurmontabile și că în orice clipă trebuie adoptat un act normativ cu celeritate excepțională pentru a îndrepta lucrurile" transmite mediul de afaceri, potrivit Curs de guvernare.



Doi antreprenori din judeţul Neamţ produc modele de biciclete electrice inovative şi vor să cucerească pieţele europene de profil. „Iniţial am pornit cu biciclete importate din China, în ideea de a ajunge să le producem noi. Marius a construit o bicicletă electrică şi mi-am dat seama că împărtăşim aceeaşi pasiune, şi că ar trebui să combinăm capacităţile noastre de producţie şi tehnice cu abilităţile mele de business“, povesteşte Ovidiu Teofănescu, co-fondator Bizze Bikes şi manager al companiei BizzOnWheels, potrivit Adevarul.

Guvernul austriac a prezentat miercuri, 3 octombrie, un plan de măsuri destinat stimulării utilizării automobilelor electrice, una din măsuri fiind aceea de a permite acestor maşini să ruleze mai rapid decât cele cu combustie internă pe anumite porţiuni de drum. Astfel, maşinile electrice vor fi scutite de la limita de viteză de 100 de kilometri pe oră care este impusă în prezent pentru a reduce emisiile pe anumite porţiuni de autostradă. Proprietarii de automobile electrice vor putea rula cu o viteză de 130 de kilometri pe oră, potrivit Capital.