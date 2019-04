Busines report: Derapajele comerțului exterior ale României: tâlcul relațiilor comerciale cu Turcia; Petrom, care are cea mai modernă centrală din România, cumpără masiv energie electrică. De ce

România a înregistrat anul trecut deficite comerciale mai mari de 1 miliard de euro cu nouă state, dintre care cinci membre UE, la care s-au adăugat China, Rusia, Kazahstan şi (new entry pe 2018) Turcia, ţară cu care am avut sold excedentar în urmă cu doar cinci ani. Dincolo de impactul vizual al autobuzelor bleu în Capitală, evoluţia relaţiilor comerciale cu Turcia are un tâlc mult mai important pentru modul în care România a înţeles în ultimii ani să se dezvolte. Cu forţarea motorului cererii interne şi neglijarea exporturilor, cele care ne-au scos mai mereu la liman în perioadele de criză economică, potrivit analizei cursdeguvernare.ro