Business report: Cum poţi cumpăra o casă pentru care să plăteşti rate peste trei ani; Ce drepturi au angajații temporari în companie; Execuție bugetară ca în criză, într-o creștere economică de top: Deficitul la 4 luni – dublu față de cel de anul trecut

Dacă anul trecut, după 4 luni se înregistra un deficit de 6 miliarde, anul acesta golul este, după luna aprilie, de 11,4 miliarde. Important de menționat: spectaculosul deficit vine după o lună considerată în mod tradițional bună – luna aprilie: atunci multi contribuabili – printre care si microîntreprinderile – își plătesc taxele trimestriale, după T1. Pentru investițiile cu finanțare exclusiv de la bugetul public s-au cheltuit 4,3 miliarde de lei, cu circa 300 de milioane (6,4%) mai puțin decât în ianuarie-aprilie 2018, conform Curs de Guvernare Demisia lui Darius Vâlcov, cel care a fost principalul promotor al acestor politici, a potențat încă și mai mult aceste așteptări. Plafonarea prețurilor la gazele naturale, majorarea tarifelor pentru licențele telecom, cerințele de capital sporite pentru administratorii fondurilor de pensii, taxa pe activele bancare și taxarea companiilor din energie în funcție de cifra de afaceri au fost cele mai importante decizii inspirate de Vâlcov și concentrate cea mai mare parte a lor într-o ordonanță de urgență care a stârnit în luna decembrie a anului trecut "șoc și groază" printre investitori, scrie profit.ro Măsura este prevăzută în proiectul de OUG privind implementarea programului "O familie, o casă", care va înlocui programul Prima Casă cu o variantă ce ar aduce o reducere a costurilor de finanţare la cumpărarea de locuinţe. Perioada de graţie nu poate fi însă mai mare de trei ani, iar perioada de creditare (la care se adaugă şi perioada de graţie) nu va putea depăşi 20 de ani. Prin intermediul programului O familie, o casă vor putea fi cumpărate locuinţe noi (cu o vechime de până la cinci ani), atâta timp cât au suprafeţe cuprinse între 50 şi 100 mp şi cel puţin două camere, notează Adevarul Conform celor mai recente date statistice publicate de Eurostat, România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul de utilizare a angajaților temporari din totalul numărului de angajați. Egalitatea de remunerare este principalul element pe care angajatorii ar trebui să îl ia în considerare atunci când utilizează personal temporar. De asemenea, salariaților temporari trebuie să li se asigure aceleași condiții de bază de muncă și de angajare stabilite prin legislație, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și prin orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului, la fel ca în cazul salariaților permanenți, notează incont.ro Regulile europene în piața de energie, aplicabile statelor membre și vecinilor cu acorduri de asociere, se bazează pe câteva principii: separarea rețelelor (monopol) de activități competitive (producție, furnizare) și interzicerea unui furnizor de a controla o rețea blocând accesul concurenților la piață; și întărirea instituțiilor, în special reglementatori independenți care să aplice regulile indiferent de presiuni politice sau din partea industriei. Marea provocare și care în cele din urmă a dus la accelerarea integrării pieței europene de energie a fost comportamentul abuziv al Gazprom, furnizor de gaze din afara UE, care a pus frecvent probleme de securitate energetică după 2006, scrie Curs de Guvernare. SUA au majorat tarifele vamale pentru importuri chinezești în valoare totală de 250 miliarde de dolari pe an, iar China a replicat cu măsuri similare în cazul unor bunuri americane de circa 60 miliarde de dolari. Importuri chinezești în valoare de 325 miliarde de dolari pe an sunt în prezent neafectate de majorările tarifare, însă Trump a avertizat că și acestea vor fi supuse în curând unor taxe crescute la 25%. De cealaltă parte, China mai are relativ puțin spațiu de manevră pentru a răspunde cu noi creșteri de tarife, având în vedere că importurile din SUA nu depășesc 110 miliarde de dolari, , relatează profit.ro . Ministerul Finanțelor (MFP) a lansat, luni, noi emisiuni de titluri de stat pentru populație, în cadrul Programului Tezaur, pe perioade de 1,2,3 și 5 ani. Dobânzile acordate de stat pentru aceste titluri variază în funcție de scadență, astfel: 3,5% pe an pentru titlurile pe un an, 4% pe an pentru titlurile pe 2 ani, 4,5% pe an pentru cele pe 3 ani și 5% pe an pentru titlurile pe 5 ani.Pe de altă parte, Guvernul a modificat, recent, legislația, astfel încât să impună băncilor să utilizeze noul indice de referință pentru creditele acordate populației (IRCC) și la acordarea de credite prin programe guvernamentale, inclusiv Prima Casă, în locul ROBOR la 3 luni, scrie wall-street.ro