Business report: Gigant german cu peste 17.000 de angajați în România își vinde afacerile. Face mii de concedieri la nivel global; Top 5 cluburi de fotbal: echipa cu cel mai mare profit şi cine se află pe pierdere

Reprezentanţii Leoni au început să se întâlnească cu potenţiali cumpărători ai diviziei sale care produce fire şi cabluri (WCS), o tranzacţie menită să îmbunătăţească situaţia financiară a producătorului german de cabluri auto. După ce luna aceasta a trimis informaţii privind această divizie, conducerea Leoni poartă negocieri neoficiale cu potenţialii licitatori, potrivit InCont

În România se investește în special în confortul personal, adică în autoturisme, și puțin pentru înființarea sau dezvoltarea unei afaceri, adică în camioane și autoutilitare. Potrivit statisticilor APIA din iunie 2019, luna mai a propulsat piața auto din România, vânzările crescând cu 11,6%, până la 78.486 unități, în primele 5 luni ale acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut., notează Curs de Guvernare Prima jumătate a anului a adus rezultate rectord pe piața autoturismelor noi și a celor second-hand tranzacționate pe plan intern, cu peste 600.000 de tranzacții, la fel ca în vremurile bune de dinaintea crizei economice. Tranzacțiile cu mașini noi au crescut cu 19% în primul semestru și au ajuns la cel mai bun nivel din ultimii 11 ani, iar cele cu mașini second-hand pe plan intern (reînmatriculări) au avut parte de cel mai bun semestru de când există date, scrie Profit.ro Cele opt judeţe în care românii fac cei mai mulţi bani sunt: Bacău – Dedeman, Harghita – Romaqua Group, Sibiu – Romgaz, Vâlcea – Oltchim, Mehedinţi – Combinatul de Celuloză şi Hârtie SA, Complexul Energetic Oltenia – Gorj, Vrancea - Vrancart, unul dintre cei mai mari producători de hârtie igienică, carton ondulat şi ambalaje din carton din România, Plantagro Com SRL, liderul afacerilor din Vaslui, rezultă din datele comunicate pentru Economica de ONRC, potrivit Economica Potrivit datelor financiare comparate de economistul Iancu Guda, preşedinte al Asociaţiei Analiştilor Financiar Bancari din România (AAFBR) cele mai mari 5 cluburi de fotbal din România nu stau tocmai pe roze, doar 3 dintre acestea înregistrând profit. Pe primul loc în top se situează FC Viitorul SA, fondată de Gică Hagi, care a avut în ultimii cinci ani un profit mediu de 13% din cifra de afaceri, în timp de FCSB SA, fondată de George Becali, a avut în aceeaşi perioadă un profit net de doar 6% (după pierderea de 11% înregistrată în 2018), conform Adevarul Aproape 60% dintre cei care caută să îşi cumpere o locuinţă aleg apartamente noi, în vreme ce apartamentele vechi pierd tot mai mult teren în faţa cumpărătorilor, pe o piaţă în care oferta de locuinţe noi este în creştere, iar preţurile acestora s-au stabilizat, arată un studiu Imoteca. Preţurile pe piaţa rezidenţială de apartamente noi au rămas constante, cu un ritm de vânzări la fel de constant. S-au înregistrat mici ajustări de preţ faţă de anul trecut, ca medie generală un minus de 3-4%, conform Business magazin CEC Bank și BCR urmează să lanseze fluxuri de creditare 100% online. În cazul băncii de stat nu se știe încă o dată exactă, în timp ce BCR ar urmă să ofere produsul până în toamna. Pentru implementarea soluției în cazul CEC Bank, instituția de stat lucrează cu Deloitte, FinTech OS și furnizorul de semnătură electronică Namirial, relatează Wall-street Departamentul de Justiție din America a luat decizia să deschidă o anchetă amplă în cazul giganților IT precum Facebook, Google, Amazon și Apple, pe motiv că se angajează în practici anticoncurențiale. Deși până acum avertizările cu privire la puterea lor de a face rău erau spuse la ureche, acum evidența nu mai poate fi ascunsă. Au primit și un nume sugestiv: BAD. E un acronim care vrea să dea de înţeles că sunt rele, însă în traducere înseamnă că sunt „mari”, „anticoncurenţiale”, provoacă „dependență”, scrie Digi24