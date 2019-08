Business report: Sub 100.000 de români muncesc, cu normă întreagă, pe salarii de 1.000 de euro "în mână". Peste un sfert dintre ei, la stat; România, a şaptea lună consecutivă cu cea mai mare creștere a prețurilor din UE

Top 5 Cele mai bune cărți de business din 2019. Robert Kiyosaki este autorul celei mai renumite cărți din domeniul educației financiare și al finanțelor personale: ''Rich Dad, Poor Dad''. El a schimbat modul în care zeci de milioane de oameni din întreagă lume se gândesc la bani. În această nouă carte, lansată în aprilie, Kiyosaki ne învață cum să facem diferența dintre ceea ce este real și ceea ce nu este. În vremea incertă de azi, crearea unui viitor financiar sigur care să aducă mult râvnită liniște sufletească, începe cu luarea unor măsuri și preluarea controlului vieții noastre, scrie Robert Kiyosaki este autorul celei mai renumite cărți din domeniul educației financiare și al finanțelor personale: ''Rich Dad, Poor Dad''. El a schimbat modul în care zeci de milioane de oameni din întreagă lume se gândesc la bani. În această nouă carte, lansată în aprilie, Kiyosaki ne învață cum să facem diferența dintre ceea ce este real și ceea ce nu este. În vremea incertă de azi, crearea unui viitor financiar sigur care să aducă mult râvnită liniște sufletească, începe cu luarea unor măsuri și preluarea controlului vieții noastre, scrie Wall-street





Noua centrală Iernut a Romgaz, întârziată de majorarea salariului minim în construcții. Majorarea salariului minim în industria construcțiilor la 3.000 lei brut lunar, decisă de Guvern prin celebra OUG nr. 114/2018, a provocat unele întârzieri și blocaje proiectului de construcție a noii centrale pe gaze a Romgaz de la Iernut, întrucât a crescut costurile cu forța de muncă ale firmelor contractoare care lucrează la proiect, nefiind încă limpede nici cum trebuie aplicată Ordonanța și nici cum vor fi recuperate aceste costuri suplimentare ale contractorilor și subcontractorilor, spune directorul general al producătorului de gaze controlat de statul român, Adrian Volintiru pentru Profit.ro

Aproape 99.000 de români au lucrat în aprilie 2019, cu normă întreagă, pe salarii de bază nete cuprinse între 4.800 de lei şi 5.200 de lei, arată datele pe care Inspecţia Muncii le-a comunicat exclusiv pentru Economica. Numărul lor a crescut cu 40,8% într-un an, reiese din informaţiile transmise pentru Economica . Peste 26% dintre românii care au salarii de bază în jurul valorii de 1.000 de euro net lunar lucrează la stat, a spus Inspecţia Muncii.De la 1 octombrie 2019, salariul minim brut pe economie pentru persoanele fără studii superioare ar urma să crească de la 2.080 lei cât este în prezent, la 2.250 lei şi de la 2.350 lei la 2.520 lei pentru persoanele cu studii superioare şi cel puţin un an vechime în domeniul în care s-au specializat, scrie Adevarul Datele Transelectrica la șase luni arată o scădere destul de mare a poducției de energie electrică pe fondul unui consum aproape constant. Ca atare, exporturile au scăzut iar importurile au crescut.Schimburile fizice transfrontaliere de export au scăzut cu 11% față de perioada similară din 2018, iar fluxurile transfrontaliere de import au înregistrat o creștere de 68,1%", arată operatorul sistemului energetic național, potrivit Economica.net Este a şaptea lună consecutivă în care România are cea mai mare inflaţie anuală din Uniunea Europeană. Dacă în România preţurile de consum au crescut comparativ cu luna iunie, rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană (UE) a scăzut în iulie 2019 până la 1,4% de la 1,6% în iunie, în timp ce în zona euro inflaţia a scăzut până la 1%, de la un nivel de 1,3% înregistrat în luna iunie, conform InCont Rata locurilor de muncă vacante a fost în trimestrul II din 2019 de 1,11%, în scădere cu 0,07 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent, numărul locurilor de muncă vacante fiind de 55.000, cu 3.200 locuri de muncă vacante mai mic, conform Institutului Naţional de Statistică.Comparativ cu acelaşi trimestru din 2018, rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,14 puncte procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante s-a redus cu 6.400, relatează inCont