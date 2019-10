Business report: Începe revoluția auto. O mașină electrică, cel mai vândut vehicul într-o țară europeană; Peste 37.000 de profesioniști IT au plecat din România în ultimii 20 de ani; România, codașa Europei. Fondurile europene nu sunt prioritatea guvernanților

Peste 37.000 de profesionişti IT au plecat din România în ultimii 20 de ani, în timp ce deficitul anual al angajaţilor din industria de profil este de aproape 15.500 în fiecare an, arată Agerpres. Cei mai mulți au ales să lucreze în Marea Britanie, SUA și Canada. Conform cercetării ”Scaling Up”, cea mai importantă barieră identificată de 6 din 10 companii din România se referă la complexitatea abilităţilor din piaţă. De asemenea, circa 50% dintre companiile intervievate susţin că sunt limitate de aşteptările salariale, care tind să fie mai mari decât abilităţile identificate, potrivit Libertatea

Rata de absorbție a fondurilor europene în România este sub media europeană și țara noastră mai are mult de recuperat în acest sens. Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mânzatu, a vorbit despre această problemă dar și despre Programul Operaţional de Infrastructură Mare, cel mai important pentru România. România are o rată de absorbţie a fondurilor UE de 32% în actuala perioadă de programare 2014-2020, ceea ce situează ţara noastră sub media europeană. Pentru domeniul transporturilor, prin POIM axa 1 şi 2, România are la dispoziţie aproximativ 5 miliarde de euro. Există 138 de proiecte depuse în valoare de 8,47 miliarde de euro, potrivit Capital.ro