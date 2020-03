Business report: Cele patru neclarități din Ordonanța privind amânarea ratelor la credite; Reţelele 5G se lansează într-un ritm mult mai rapid decât reţelele 4G. Dar coronavirusul ar putea încetini cadenţa; Vânzările de retail au crescut cu peste o treime de când COVID-19 a ajuns în România

Dar coronavirusul ar putea încetini cadenţa. Conform datelor de la firma de analiză a industriei Omdia, rețelele 5G se lansează mult mai repede decât o făceau, în urmă cu zece ani, rețelele 4G. Tendința sugerează că, dacă acest ritm se păstrează, ar trebui să vedem rețelele viitorului mai rapid decât ne așteptam. A fost nevoie de aproximativ 10 trimestre - aproximativ de la sfârșitul anului 2009 până la începutul anului 2012 - pentru ca rețelele 4G să ajungă la 17,9 milioane de conexiuni. 5G a atins deja acest număr în doar un an. Pentru comparație, reţeaua 3G a avut nevoie de 11 trimestre pentru a atinge acest număr, iar pentru 2G - 14 trimestre. Cu toate acestea, deoarece 5G continuă să se răspândească în întreaga lume, la fel și conexiunile LTE. Până la sfârșitul anului 2020, se preconizează că conexiunile globale 4G LTE vor atinge 5,9 miliarde până la finele anului, conform Economica.net

Retailerul francez Carrefour, operatorul celui mai mare lanț de hipermarketuri din Europa și al doilea mare jucător de profil la nivel global, a inițiat prima mare mișcare pe piața din România, asumându-și promisiunea de a plafona prețul pentru până la 500 de produse esențiale, în perioada 25 martie – 19 aprilie. Plafonarea prețurilor este asumată pentru categorii precum: produse de bază (faină, paste, ulei, zahăr etc), alimente congelate, conserve, apă și sucuri, lactate și brânzeturi, mezeluri și specialități, cafea și dulciuri, îngrijire personală și produse pentru bebeluși. Plafonarea este decisă și după ce, în spațiul public, au fost unele voci care au reclamat creșteri de prețuri în mai multe magazine ale diferiților retaileri, inclusiv la Carrefour. Plafonarea va fi operată, foarte probabil, la prețurile de acum, informează Profit.ro

Nici nu-ţi vine să crezi! După două săptămâni de pauză totală, unii au început să facă socoteli de genul: morți versus creștere economică. Aşa ceva nu se poate, susţine Henrik Böhme pentru DW . Este o întrebare la care nu există răspuns. Eu cel puțin nu îl am. Unii cred, însă, că știu răspunsul. Esența acestei dezbateri înfiorătoare ar fi următoarea: Ce este mai important, protejarea sănătății fiecăruia dintre noi sau apărarea de o posibilă criză economică majoră? Învățăm încă să jonglăm cu sume și mai mari decât cele din perioada crizei financiare. 2000 de miliarde de dolari este valoarea pachetului de ajutor adoptat de SUA, 750 de miliarde de euro pune la dispoziție BCE, 600 de miliarde oferă guvernul german. Peste tot în lume se anunță astfel de pachete de salvare. Și desigur că ne întrebăm: cine va plăti toate aceste sume? Acum se merge deci mai departe, direct la un calcul. Câți morți putem și vrem să ne permitem? Întrebarea poate fi pusă și altfel: cât valorează pentru noi o viață de om?

O scurtă reflecție ”de weekend” (pentru că nu are legătură directă cu problemele financiare ale acestor zile) – pe o problemă care este egal de serioasă (ba chiar mai serioasă) cu cea a banilor. În 2002 descoperisem, ca jurnalist de investigație – și apoi mă străduisem timp de 4 luni să dovedesc asta – unul din cele mai mari tunuri din energie care s-au dat în România după Revoluție – problema retehnologizării Hidroelectrica, la Porțile de Fier – prejudiciile acumulându-se, până la finele întregii afaceri, la peste un miliard de dolari. Când n-am mai putut scrie despre asta, informațiile au fost rostogolite ani în șir de presa vremii, ca și cum ale ar fi fost (de fapt, chiar au fost) un bun comun pe care oricine îl putea aduce sub ochii celorlalți. Astăzi aceste articole – despre o fraudă istorică în care se combinaseră companii românești și străine, cu contracte interstatale și cu plutoane de afaceriști din servicii secrete – nu mai există nicăieri: internetul le-a aruncat într-un Recycle Bin mondial, așa cum probabil internetul chinezesc sau rusesc fac puțină ordine în informația pentru cele două popoare. În urmă cu vreun an, un avocat tot insista pe mail să șterg din arhiva cursdeguvernare.ro , invocând dreptul la uitare.