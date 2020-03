Business report: Situația bugetară cu care a intrat România în criza Covid-19; Magazinele online au ajuns afacerea zilei. Cât vor câștiga în perioada de criză

Intrarea în criza COVID ne-a prins într-un moment nefast cu execuția bugetară, tocmai când încercam să reechilibrăm economia dinspre consum spre investiții, dar pe un deficit la 2 luni mare. Bugetul general consolidat a consemnat după primele două luni din anul 2020 un deficit de circa 8,3 miliarde lei, echivalent cu 0,73% din PIB estimat pentru anul în curs. Acest rezultat este mai slab faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu aproape 60% mai slab în termeni nominali și cu 46% în termeni raportați la PIB, conform Curs de Guvernare Banca Centrală Europeană (BCE) le-a spus creditorilor din zona euro să omită plata dividendelor şi răscumpărările de acţiuni cel puţin până în octombrie şi să-şi folosească profiturile pentru a sprijini economia afectată de pandemia de coronavirus (COVID-19). Chiar dacă multe bănci au recunoscut că se vor confrunta cu dificultăţi legate de plata dividendelor pentru 2020, din cauza crizei provocate de epidemie, alţi creditori importanţi, cum ar fi grupul spaniol Santander şi băncile italiene Intesa Sanpaolo şi UniCredit, încă se agaţă de planurile de a plăti dividende pentru profiturile de anul trecut, scrie Economica.net Peste 100 de mii de magazine stradale au fost închise în această perioadă. Și, pentru că doar 5 % dintre ele făceau și comerț pe internet, multe încearcă să intre în lumea vânzărilor online. Estimările arată că statul acasă va dubla aceste afaceri. Nevoiți să rămână în case, oamenii comandă îndeosebi produse de igienă, jucării pentru copii, dar și birouri sau laptopuri, pentru munca la distanță, notează Știrile Protv Oricât de puțin ne-ar conveni, nu putem schimba legile economiei, tot așa cum nu putem schimba legile fizicii. Așa că degeaba ne enervăm. Pentru a lua decizii bune este necesar să fim informați adecvat, să știm atât beneficiile deciziei, cât și costurile ei. Dacă ascundem sau refuzăm să analizăm costurile, respectiv beneficiile, atunci nu putem lua decizii bune, relatează Republica Marea Britanie are nevoie să aducă de urgenţă muncitori în agricultură est-europeni, pentru că altfel fructele şi legumele de pe câmpurile ţării vor rămâne neculese, conform The Guardian. Concordia, agentul principal de recrutare din Marea Britanie, afirmă că est-europenii trebuie aduşi de urgenţă cu avioane, scrie Adevărul Partidul Social Democrat a venit cu propriul proiect prin care instituțiile de credit vor fi obligate să suspende ratele la cererea debitorilor persoane fizice, PFA, profesioniști și IMM. Senatorul Șerban Nicolae, președintele Comisiei juridice, vine deja cu amendamente prin care vor fi suspendate și executările silite în curs, notează Profit.ro Epidemia de coronavirus zdruncină puternic piața muncii, iar managerii trebuie să treacă testul suprem. Ei sunt ”vârfurile” care trebuie să mențină businessul pe linia de plutire, în timp ce comunică transparent situația dificilă oamenilor din echipe și, nu de puține ori, și măsurile drastice, precum tăieri de salarii sau concedieri. Iată cum arată un stil de management eficient în criză, potrivit Mihaelei Feodorof, executive coach & business consultant, Performanceway, potrivit Wall-street