Politic show: Traian Băsescu, chemat la audieri în Comisia SRI. ”Căutați-mă după ce-l audiați pe Dragnea!”; Dosarul de incompatibilitate al lui Iohannis. Manda: ANI a reacţionat după sesizarea SRI; Ce senatori şi deputaţi ar urma să părăsească PNL

. Președintele Iohannis a refuzat să participe trimițând doar un mesaj. Declarația Parlamentului, adoptată astăzi prin vot, afirmă disponibilitatea României de a răspunde ”oricărei manifestări organice de unificare din partea cetățenilor Republicii Moldova”. Este în mod categoric un pas în plus față de toate declarațiile politice și deciziile parțiale care au fost luate până acum, ca de pildă condamnarea Pactului Ribbentrop-Molotov de către Parlamentul de la București în 1991. Ca act votat cu largă majoritate (au fost 19 abțineri și niciun vot împotrivă), documentul de astăzi obligă. Și totuși am avut impresia că unirea Basarabiei cu România (ceea ce echivalează cu dizolvarea statului moldovenesc actual cu capitala la Chișinău) este un subiect pe care aproape nimeni nu îl gândește până la capăt. Discursurile merg până într-un punct de la care încep să se răsfrângă în fraze omagiale către trecut, se rătăcesc în ornamentică solemnă sau se răsfrâng prin ricoșeu asupra situației politice din România actuală, potrivit Deutsche Welle. Deşi avea pe masă dosarul privind incompatibilitatea lui Klaus Iohannis încă din 2010, Agenţia Naţională de Integritate a dat un verdict abia după ce SRI a trimis o notă în acest sens, spune preşedintele comisiei de control al activităţii SRI, Claudiu Manda. Concluzia social-democratului vine după ce a cerut clarificări de la serviciu pe acest subiect. Este vorba despre perioada în care Klaus Iohannis era şi primar al Sibiului şi reprezentant într-o adunare generală. „Întrebarea noastră a fost când a aflat SRI de posibila incompatibilitate a domnului Iohannis şi răspunsul a fost că lucrul acesta l-a aflat în luna ianuarie 2013, în condiţiile în care pe 20 februarie, 2013, în ziua în care intrase în PNL, deja plecase de la SRI către ANI acea notă”, a spus Claudiu Manda, potrivit digi24.ro. Partidul Național Libera, principalul partid din opoziţie, ar putea să rămână fără mai mulţi parlamentari în săptămânile viitoare, cele mai multe „pierderi“ fiind la Senat. oru Oprişcan, deputat de Mureş, a informat deja grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaţilor asupra faptului că va pleca din partid. Mai mult, surse politice au declarat pentru „Adevărul“ că acesta ar urma să se apropie sau chiar să se înscrie în formaţiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu. „Astăzi eram trist că mi-am anunţat demisia în Grupul parlamentar PNL, apoi am văzut comunicatul celor din PNL Mureş. Ei s-au transformat într-o instanţă care să îmi judece mie demisia, vorbeau de 'numitul'. Am spus şi celor din grup că nu am niciun motiv legat de activitatea grupului sau de cea a conducerii formaţiunii la nivel central, dar ceea ce se întâmplă în Mureş nu aduce nimic bun pentru PNL", a declarat, Doru Oprişcan, potrivit adevarul.ro. . Preşedintele Comisiei pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda, a declarat marţi că următorul invitat la audieri, după fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, va fi fostul preşedinte Traian Băsescu. “Noi ne ţinem de calendar. După domnul Coldea urmează domnul Traian Băsescu. Dacă doreşte să vină sau dacă nu, să ne spună explicit că nu doreşte să vină. După care discutăm de următoarele persoane pe care le invităm”, a precizat Manda după şedinţa comisiei. Întrebat dacă nu va fi audiat şi Liviu Dragnea, Manda a răspuns: “Dacă am spus că discutăm după ce vorbim despre venirea domnului Băsescu sau refuzul său, o să discutăm atunci. Printre primele persoane pe care dorim să le invităm se află inclusiv domnul Liviu Dragnea”. Fostul preşedinte Traian Băsescu, senator PMP, a precizat la începutul lunii că va merge la Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI numai după ce va fi audiat liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, potrivit stirileprotv.ro. . Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, marţi, că va depune un nou proiect de lege privind Casa Regală, care va intra în procedură parlamentară şi va fi adoptat până la sfârşitul acestei sesiuni. „S-a realizat un nou proiect de lege împreună cu dumnealor (Casa Regală-n.r.) care va intra sau urmează să intre imediat în procedură parlamentară zilele acestea. Categoric va fi adoptat până la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, întrebat dacă va depune un nou proiect de lege privind Casa Regală. Anterior, preşedinţii celor două Camere, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, ai retras din circuitul legislativ proiectul iniţial pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României, anunţând atunci că proiectul va fi redepus la Camera Deputaţilor într-o formă modificată, adăugând că nu se renunţă la această iniţiativă şi că nu va fi ONG Casa Regală, potrivit gandul.info.