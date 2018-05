Politic show: Varianta Guvernului despre intalnirea Iohannis-Dancila; Calendarul Comisiei de la Venetia: Expertii vin in Romania pe data de 11 iunie; De ce ti-au dat teapa Firea si Dancila cu vizitele fictive ale Papei in Romania

Varianta Guvernului despre intalnirea Iohannis-Dancila Guvernul Romaniei prezinta, printr-un comunicat de presa, propria varianta a celor discutate la Palatul Cotroceni, varianta din care rezulta ca premierul i-a explicat presedintelui beneficiile unei eventuale relocari a Ambasadei Romaniei in Israel si i-a "reamintit angajamentul Romaniei de a sprijini eforturile comunitatii internationale in gestionarea provocarilor cu care se confrunta contextul regional deosebit de complicat". Dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, Administratia Prezidentiala a aratat ca presedintele Klaus Iohannis a subliniat, in cadrul discutiei cu premierul Viorica Dancila, ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul tarii si ca este necesar ca tensiunile interne sa inceteze imediat, solicitand cooperare institutionala loiala si corecta, scrie Guvernul Romaniei prezinta, printr-un comunicat de presa, propria varianta a celor discutate la Palatul Cotroceni, varianta din care rezulta ca premierul i-a explicat presedintelui beneficiile unei eventuale relocari a Ambasadei Romaniei in Israel si i-a "reamintit angajamentul Romaniei de a sprijini eforturile comunitatii internationale in gestionarea provocarilor cu care se confrunta contextul regional deosebit de complicat". Dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, Administratia Prezidentiala a aratat ca presedintele Klaus Iohannis a subliniat, in cadrul discutiei cu premierul Viorica Dancila, ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul tarii si ca este necesar ca tensiunile interne sa inceteze imediat, solicitand cooperare institutionala loiala si corecta, scrie Digi24.





Calendarul Comisiei de la Venetia: Expertii vin in Romania pe data de 11 iunie, raportul final pe legile justitiei va fi votat in octombrie Comisia de la Venetia a notificat autoritatile romane in privinta calendarului pronuntarii pe legile justitiei, astfel ca adoptarea raportului final ar fi programata la plenara din luna octombrie, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Reprezentantii Comisiei ar urma sa vina la Bucuresti in perioada 11-12 iunie pentru discutii cu toti actorii implicati: autorii proiectelor, comisia speciala, Ministerul Justitiei, Inalta Curte, parchete, CSM, asociatiile de magistrati. O opinie preliminara ar urma sa fie elaborata spre sfarsitul lunii iunie, potrivit calendarului comunicat autoritatilor romane. Membrii-raportori sunt experti din Finlanda, Franta, Suedia, Polonia iar supleanti Moldova si Belgia. Reamintim ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, este membru in Comisia de la Venetia. Avizul Comisiei de la Venetia este consultativ, dar practica arata ca, de obicei, Curtea Constitutionala ia in considerare acest aviz, precizeaza G4 Media.





De ce ti-au dat teapa Firea si Dancila cu vizitele fictive ale Papei in Romania Acesta este firul unei scurte istorii prin care Papa Francisc a ajuns disputa electorala intre Iohannis si PSD. Politicienii romani au reusit sa-l transforme pana si pe Papa de la Roma in jucarie electorala. Klaus Iohannis si Viorica Dancila se lupta, unul cu altul, sa-si asume vizita Papei Francisc in Romania, programata anul viitor, cand vor avea loc alegeri prezidentiale, iar voturile romano-catolicilor nu sunt deloc putine: bat spre un milion. Pe scurt, presedintele si premierul Romaniei se imping, doar-doar il vor scoate pe celalalt din poza cu Papa Francisc. Dar hai sa dam putin timpul inapoi sa vedem de unde incepe povestea cu vizita Suveranului Pontif in Romania, informeaza VICE.





"Spunea ca o sa mor de foame, daca nu spun de domnul Dragnea". DNA cere peste 7 ani de inchisoare pentru Liviu Dragnea. Liderul PSD: "Muncesc in folosul comunitatii de 20 de ani". Prima sentinta, pe 29 mai Instanta suprema va anunta prima sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, in care este judecat Liviu Dragnea, pe 29 mai. Procurorii au cerut 7 ani si 6 luni de inchisoare pentru liderul PSD, iar in cazul fostei sale sotii au renuntat la acuzatii. Rodica Milos, unul dintre inculpati, a declarat ca a fost amenintata ca va fi "trimisa in judecata, ca va muri de foame", daca nu "spune de Dragnea". La randul sau, Dragnea a spus ca nu a comis niciuna din fapte. "Muncesc in folosul comunitatii de 20 de ani". Liviu Dragnea a declarat la iesirea de la instanta suprema, intrebat ce parere are despre pedeapsa ceruta de DNA in cazul sau, respectiv pana la 7 ani si 6 luni de inchisoare, ca, pentru el, procurorii anticoruptie vor inchisoare pe viata, scrie Gandul.





Ion Stelian (USR): Ne ingrijoreaza aceasta coordonare intre PSD si CSM Deputatul USR, Ion Stelian, a declarat ca este ingrijoratoare coordonarea intre CSM si PSD, dupa ce CSM a propus un amendament la Codul penal ce prevede ca abuzul in serviciu comis de alte persoane decat functionarii publici este exonerat, daca prejudiciul este sub 50.000 euro. Intrebat daca articolul discutat marti in Comisia de specialitate impune un prag pentru abuzul in serviciu sau are efect asupra definitiei abuzului in serviciu, deputatul USR a replicat: "Nu neaparat. Este insa un indiciu ca ar fi putut sa fie ales un astfel de prag de 50.000 de euro pentru abuzul in serviciu, dar nu neaparat putem trage concluzia ca acesta va fi pragul pentru abuzul in serviciu. Eu nu cred ca va fi un prag pana la urma", a afirmat marti Ion Stelian, potrivit Romania Libera.





Codrin Stefanescu, despre pedeapsa ceruta pentru Dragnea: "Sistemul securistic este odios. Nu reusesc sa opreasca Statul Paralel" Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a lansat, marti, un atac la adresa procurorilor DNA care au cerut in dosarul lui Liviu Dragnea pedepse cu executare, atat pentru liderul PSD, cat si pentru celelalte persoane cercetate in dosarul DGASPC Teleorman."Este absolut odios sistemul securistic din Romania, care reuseste sa demonstreze in fiecare zi lucrul acesta. Astazi, prin cererea absurda a DNA in procesul lui Liviu Dragnea, reuseste in plus sa ne si socheze. Indiferent de dezvaluirile facute in ultima perioada de oameni din sistem, declaratiile acestora la Comisia de control SRI, in spatiul public sau in conferintele de presa, nu reusesc sa stavileasca intentia Statului Paralel de a face pulbere PSD, incepand cu liderul acestuia si pana la ultimul membru de partid", a declarat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, scrie Gandul.