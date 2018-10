​Politic Show: ​Cum a fugit Viorica Dăncilă de ziarişti la Craiova, după gafa cu „deconcesionarea“. „Ce vreţi să vă mai spună? Ajunge!“Carmen Dan: Văd o regie slabă, cu doi regizori diletanți care pretind că au talent, domnul președinte Iohannis și domnul procuror general Lazăr.T. Toader, după declaraţiile lui Timmermans: Merg la Strasbourg cu premierul Dăncilă

Oamenii din staful prim-ministrului României au apelat la o strategemă la Craiova pentru a o scăpa pe Viorica Dăncilă de întrebările ziariştilor. Ziariştii din Craiova au fost informaţi în cursul dimineţii de luni, 1 octombrie, că Viorica Dăncilă nu va da declaraţii pentru presă la festivităţile organizate la deschiderea anului universitar, acolo unde a fost invitată. „Doamna ministru vă răspunde la întrebări la Fabrica de Avioane“, au transmis cei din stafful Guvernului, scrie adevarul.ro Ministrul de Interne, Carmen Dan, a lansat, luni seara, la România TV, un atac dur la șeful statului și la procurorul general, cu referire la protestul din 10 august. ”Eu văd o regie slabă, cu doi regizori diletanți care pretind că au talent, domnul președinte Iohannis și domnul procuror general Lazăr”, a declarat Carmen Dan. Ministru de interne l-a acuzat pe șeful statului că s-ar fi antepronunțat în ce privește vinovății pentru violențele de la mitingul diasporei, scrie g4media.ro Ministrul Justiţiei Tudorel Toder a declarat luni seară, referindu-se la criticile prim-vicepreşedintelui CE Frans Timmermans cu privire la legile justiţiei şi la situaţia statului de drept în România, că afirmaţiilor acestuia cu privire la dialog, înţelegerea problemelor şi căutarea de soluţiii, ar trebui să li se adauge "să fim documentaţi în legătură cu afirmaţiile pe care le facem şi, dacă se poate, să fim de bună credinţă". Toader a precizat că se va întâlni cu Timermans, căruia îi va solicita să fie depăşită "faza ingrijorărilor şi preocupărilor" şi să aibă loc discuţii punctuale, scrie digi24.ro După încă o jumătate de an de interimat, Organizaţia Municipală Iaşi a PSD are o nouă conducere - una stabilă, după cum avea să constate preşedintele filialei judeţene a partidului, Maricel Popa, la capătul a cinci ore de discursuri dublate de procedura de vot.Amintim că, în martie, consilierul judeţean Marius Ostaficiuc a fost desemnat preşedinte executiv, făcând astfel echipă cu preşedintele interimar Paul Boişteanu, care este şi consilier local. Schimbările de atunci urmau excluderii din partid a fostului preşedinte executiv, Sorin Iacoban, (alături de Mihai Chirica şi Gabriel Harabagiu) şi sancţionării secretarului Gabriel Teodorescu. Între timp, Harabagiu a contestat şi a obţinut câştig de cauză, revenind în partid, iar sâmbătă a asistat la alegeri, scrie ziaruldeiasi.ro Liviu Dragnea a declarat duminică seara că, “la un moment dat”, în România ar trebui adoptat un act normativ referitor la amnistie, invocând condamnările “date pe probe falsificate” şi în baza unor “probe administrate ilegal”. “La un moment dat, în această ţară trebuie dată amnistie. Nu ştiu când. Peste un an, peste doi, când vor dori Parlamentul sau Guvernul. Pentru că nu mai vorbim de alte abuzuri. Miile de magistraţi cărora li s-au făcut dosare penale, credeţi că ei au judecat sau judecă doar după propria conştiinţă şi doar după probe, dincolo de orice îndoială rezonabilă? Eu cred că nu”, a spus el la un post tv, conform stirileprotv.ro