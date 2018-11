Politic show: Iohannis: Am fi putut avea o clasă politică mai bună, fără infractori, că penali nu mai am voie să spun; Cum justifică Avocatul Poporului faptul că nu a sesizat Curtea Constituţională pe Legile Justiţiei;  După ce i-a trădat pe puciști, Bădălău se declară disponibil să fie ministru

Șeful statului a fost întrebat marți de jurnaliști, la Palatul Cotroceni, cum comentează faptul că apar tot mai multe semne de întrebare în privința României, dacă este sau nu pregătită corespunzător să preia președinția Consiliului Uniunii Europene, cu actualul Guvern și actualul premier. Iohannis s-a arătat resemnat de cei care conduc România în coaliția de guvernământ, subliniind faptul că ”așa este în democrație” și că ”ăștia au fost aleși, ăștia conduc Guvernul și Parlamentul”. ”Acum, cu certitudine, am fi putut fi mult mult mai bine pregătiți, cum am fi putut să avem o clasă politică mult mult mai bună, fără infractori, că penali nu mai am voie să spun, și am fi fost în poziția să folosim ceea ce se numește o fereastră de oportunitate pentru dezvoltarea României, pentru calea noastră europeană care ne-o dorim, mi-o doresc.. N-a fost să fie.", a spus el potrivit Stirile ProTv. Instituţia Avocatului Poporului a transmis, luni, Forumului Judecătorilor din România, motivele pentru care a respins solicitările asociaţiei de magistraţi de sesizare a Curţii Constituţionale în cazul Legilor Justiţiei. Printre justificările invocate se numără idea că aceste modificări sunt expresia legiuitorului sau că nu aduc atingere legii fundamentale. Modificările sunt "expresia opţiunii legiuitorului", "criticile de neconstituţionalitate nu pot fi primite" sau "noile reglementări nu sunt de natură să aducă atingere legii fundamentale", sunt o parte din concluziile Avocatului Poporului, privind modificările la Legile Justiţiei, scrie Adevarul. Senatorul PSD, Niculae Bădălău, a declarat, marţi, că va accepta un portofoliu în Executiv, dacă va considera că va aduce ”plus valoare Guvernului şi ţării” şi dacă partidul va avea nevoie, transmite Agerpres. “Eu puteam să intru în primul Guvern. Dacă partidul va avea nevoie şi voi considera că voi aduce un plus Guvernului, voi intra, dacă nu, nu voi intra. (…) De această dată nu am discutat remanierea, încă există o discuţie sau au fost două paralele, una a doamnei prim-ministru şi alta a acelei comisii. Ambele rapoarte au ajuns la domnul preşedinte Dragnea şi Comitetul Executiv va decide”, a spus Bădălău, la Parlament, potrivit G4media. Parlamentari, primari, consilieri municipali şi judeţeni, preşedinţi de organizaţiilor locale din Dâmboviţa au semnat o declaraţie comună prin care îşi exprimă susţinerea necondiţionată şi fără rezerve pentru Adrian Ţuţuianu. Ei apreciază ca fiind nefondate şi abuzive hotărârile CEx vizând excluderea lui Adrian Ţuţuianu şi a lui Marian Neacşu. "Sprijinim toate demersurile pe care Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu înţeleg să le întreprindă, la fel cum ne solidarizăm cu colegii din organizaţia PSD Ialomiţa în acţiunile ulterioare. Semnăm, alături de Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, contestaţia care va fi adresată Congresului PSD şi solicităm analizarea cu celeritate şi în condiţii de imparţialitate a situaţiei de fapt şi de drept.", se arată în declaraţia comună, potrivit Digi24. Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache (PSD), a declarat marţi, la Parlament, că prin acuzaţiile aduse de Klaus Iohannis, şeful statului arată că a intrat în campanie electorală şi a precizat că social-democraţii îi cer acestuia să fie mediator. „Din partea noastră, considerăm că Preşedintele ar trebui să joace rolul de mediator. Constatăm că, la anumite ore, Preşedintele iese şi critică anumiţi lideri ai PSD sau ALDE şi cred că nu este normal. Eu cred că Preşedintele ar trebui să revină la rolul de mediator. Eu înţeleg că a intrat în campanie şi pentru campania de la anul vine cu astfel de atacuri, dar nu-şi au locul. Eu am crezut că este lămuritoare discuţia pe care am avut-o la Cotroceni, care a vizat legile justiţiei, şi cred că fiecare ar trebui să ne vedem de ceea ce avem de făcut. PSD va moderniza în continuare legislaţia, vom duce la îndeplinire programul de guvernare”, a declarat el, potrivit Gandul.