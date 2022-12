POLITIC Sâmbătă, 24 Decembrie 2022, 16:45

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Organizația de monitorizare a presei ActiveWatch a denunțat declarațiile belicoase făcute fostul jurnalist Silviu Mănăstire, care a devenit secretar general adjunct în PNL, la adresa jurnaliștilore de la G4MEdia, care au scris despre fostul realizator TV că și-a agresat iubita în 2020.

Politicianul Silviu Mănăstire i-a atacat pe jurnaliștii G4Media care au prezentat cazul despre care spune că este „o minciună grosieră transformată în ciomag de Crăciun!”.

„Amenințările politicianului PNL, Silviu Mănăstire, la adresa jurnaliștilor G4Media sunt inacceptabile. Astfel de amenințări formulate public creează un mediu ostil față de jurnaliști și pot ajunge, în cele din urmă, să aibă efecte concrete asupra siguranței fizice a acestora”, potrivit ActiveWatch.

Organizația de monitorizare a presei atrage atenția că în țara noastră s-au înmulțit cazurile de jurnaliști care au devenit ținte din cauza meseriei lor, cerând Partidului Național Liberal condus de premierul Nicolae Ciucă, să taxeze derapajul lui Mănăstire.

„În contextul în care în România amenințările, injuriile, campaniile de kompromat și linșajul public care vizează jurnaliști au devenit o normalitate, iar anul acesta am avut, in extremis, și o condamnare penală la an de închisoare cu executare pentru încercarea de a pune la cale uciderea unui jurnalist timișorean, iar o altă condamnare penală care i-a vizat pe foștii rector și pro-rector ai Academiei de Poliție care au amenințat și șantajat o jurnalistă, considerăm că amenințări de tipul celei formulate de Silviu Mănăstire nu trebuie să fie tolerate și trebuie să fie sancționate de către liderii PNL”, conchide ActiveWatch.

Silviu Mănăstire a anunțat pe Facebook că se autosuspendă din PNL după ce în presă a fost publicată informația că și-a agresat iubita în 2020.

g4media.ro a scris că „în iulie 2020, prin decizie definitivă a Tribunalului București, actualul secretar general adjunct al PNL, fostul jurnalist Silviu Mănăstire, a fost obligat ca, timp de două luni, să nu se apropie de iubita sa la o distanță mai mică de 300 de metri. Măsura a fost luată după ce, în noaptea de 14 mai 2020, femeia fusese agresată de Mănăstire, pe atunci realizator al unei emisiuni de televiziune.”