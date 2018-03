Subiectele zilei: Inginerii, despre tramvaiul suspendat al lui Firea: O utopie, nu este realizabil; Expert american: Trump e cel mai instabil presedinte din istoria moderna a SUA; Tara care a construit 23 de km de autostrada pe zi

. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti ca vor fi demarate lucrarile pentru o linie de transport monorail, 80 de tramvaie suspendate urmand sa fie implicate in acest concept. Inginerii considera ca acest proiect reprezinta o utopie si nu poate fi realizat in Bucuresti.Solutia tramvaiul suspendat pentru decongestionarea traficului este contestata insa de catre ingineri. "De ce sa facem tramvaie suspendate? E o utopie", spune inginerul Ioan Ursu, care a fost implicat in constructia Pasajului Basarab, una dintre cele mai emblematice lucrari din Capitala, dar si la Metroul de Drumul Taberei, potrivit Economica.net. Romania nu a dat in folosinta niciun km in ultimii doi ani.Narendra Damodardas Modi este prim-minstrul Indiei din mai 2014. Acesta a anuntat la inaugurare un plan de a dubla numarul de kilometri de autostrada. Daca in 2014, India avea 96.000 de km de autostrada, acum sunt 115.435 km, iar planul este sa se ajunga la 200.000 de km. Ritmul de constructie al autostrazilor in India este fara precedent, 23 de km pe zi. Anul trecut Romania a inregistrat "recordul" de a nu inaugura niciun kilometru nou de autostrada, infrastructura moderna ramanand la 747 km, potrivit datelor Institutului National de Statistica. In acelasi timp, in India s-au construit 6.000 km de autostrada in 2015-2016, potrivit Capital.ro . Intr-un intervu acordat Digi24, expertul american in economie Jeffrey Sachs, profesor la Columbia University analizeaza actiunile si declaratiile presedintelui american si trage un semnal de alarma: "Donald Trump e cel mai instabil presedinte pe care l-am avut in istoria moderna a Statelor Unite". Despre Romania, economistul american stie ca a facut multe progrese economice, dar ca inca e sub media europeana de dezvoltare. Si mai stie ca, oriunde in lume, nimeni nu se simte bine intr-o economie cu multa coruptie, potrivit Digi24. . Dupa otravirea unui fost agent rus in Marea Britanie, guvernul de la Londra va initia reverificarea a 14 cazuri de moarte in conditii misterioase. Exista urme care conduc spre Rusia? In opinia premierei Theresa May, Rusia este "foarte probabil" responsabila pentru atentat. Ambasadorul Rusiei a si fost chemat pentru a da explicatii in acest caz. Concomitent, guvernului de la Londra i se cere sa initieze reverificarea unor cazuri de moarte in conditii misterioase inregistrate anii trecuti. Presedintele Comisiei pentru Afaceri Interne a Parlamentului, Yvette Cooper, a trimis la inceputul lunii martie o scrisoare in acest sens ministrului de Interne, Amber Rudd. Este vorba in total de 14 cazuri, in care doar s-a speculat pana acum ca ar avea legatura cu Rusia, relateaza Deutsche Welle . Imaginile splendorii iernii la Piatra Iorgovanului. Traseul spre Varful Piatra Iorgovanului, aflat la peste 2.000 de metri, ofera calatorilor unele dintre cele mai frumoase privelisti din Masivul Retezat si sansa de a vedea numeroasele capre negre care stapanesc muntii. Turmele de capre negre stapanesc varfurile acoperite cu zapada din Retezatul Mic, iar privelistea salbaticiei este impresionanta. O arata imaginile realizate de Marius Turc si Ioan Benea Jurca, in aceste zile, pe traseul spre Varful Piatra Iorgovanului (2014 metri), unul dintre cele mai frumoase locuri ale masivului, potrivit Adevarul.ro Doi autori de marca ai cinematografiei maghiare, Istvan Szabo si Marta Meszaros, primesc premiul pentru intreaga cariera la festivalul de film Transilvania din acest an de la Cluj, anunta organizatorii. Cei doi artisti sunt invitati de onoare ai editiei din acest an a TIFF si primesc Premiul pentru intreaga cariera la cea de-a 17-a editie a festivalului. Lor li se alatura o delegatie impresionanta de regizori veniti la Cluj ca sa-si prezinte cele mai noi productii in cadrul traditionalei Zile Maghiare, potrivit actualdecluj.ro . Spitalul de Pediatrie din Galati a scapat fara nicio sanctiune, dupa aparitia imaginilor cu viermi dintr-un grup sanitar. Inspectorii Directiei de Sanatate Publica au decis ca acestia puteau sa apara si de la umezeala. DSP Galati spune ca reprezentantii spitalului nu poarta vreo vina in acest caz si ca ultima dezinsectie a fost facuta pe 8 martie, conform graficului, in toata unitatea sanitara. Viermii ar fi putut aparea in urma umiditatii excesive din grupul sanitar unde au fost filmati, ca urmare a ventilatiei artificiale ineficiente, potrivit Digi24 . Fostul deputat democrat in parlamentul de la Chisinau Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj si tradare de patrie, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare. Sentinta mai include privarea dreptului de a ocupa functii publice de catre fostul deputat pe o perioada de patru ani.In cadrul procesului a fost stabilit faptul ca ex-deputatul a fost racolat de catre un asistent al atasatului militar al Ambasadei Federatiei Ruse in Republica Moldova, care are statut de diplomat, dar este de fapt ofiter sub acoperire al Directiei Principale de Informatii a Statului Major General al Ministerului Apararii al Federatiei Ruse (GRU), serviciul de spionaj militar rus, potrivit Romania Libera. . Ministerul Apararii Nationale a primit dezlegare de la Guvern sa demareze o campanie de angajari masive in sistem. Concret, 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, iar in perioada urmatoare vor fi incadrati soldati, subofiteri, maistri militari, ofiteri, dar si 400 de medici si 50 de psihologi. Armata Romana incearca astfel, intr-un termen relativ scurt, sa acopere un gol destul de mare lasat de plecarea, anul trecut, a aproximativ 8.000 de oameni din sistem, potrivit Adevarul.ro . Organizatorii anunta pe cine aduc pe malul marii, la festivalul Neversea: lineup-ul e format din John Newman, Scooter, Redfoo, Axwell si Ingrosso, Hardwell, Alan Walker si, pentru prima data in Romania, The Script. Aceasta din urma e o trupa irlandeza care a concertat intre altele pentru regina Elisabeta a Marii Britanii. Pe scena mai urca artistul britanic John Newman, care a fost si la Cluj, chiar de mia multe ori. Si trupa legendara Scooter urca prima data pe scena festivalului, cu piese cunoscute de acum 20 de ani, ca "How much is the fish" sau "Maria", dar si piese de pe cel mai recent album "Scooter Forever", potrivit actualdecluj.ro