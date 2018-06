Subiectele zilei: Portrete psihologice. Cum sunt percepuţi cu adevărat Dragnea, Iohannis, Cioloş şi Firea; Din cele 132 de spitale care s-au constituit parte păgubită în dosarul Hexi Pharma, doar unul și-a trimis avocatul la termenul de ieri

Cei mai mulţi dintre politicienii români suferă la capitolul reputaţie şi nu ştiu să-şi contruiască propriul brand, crede Alina Bota, unul dintre cei mai respectaţi specialişti români în „personal branding“. Bota mai spune că politicienii români sunt deficitari mai ales la capitolul comunicare, iar discursurile lor sunt de cele mai multe ori fade şi lipsite de substanţă. „Reputaţia sau brandul personal este percepţia pe care o au ceilalţi despre tine, imaginea ta în faţa publicului, modul în care eşti perceput. Din punctul meu de vedere, este cel mai mare activ pe care-l avem, iar dacă ştim să-l folosim ne poate ajută să ne împlinim aspiraţiile. În viaţă, poţi pierde absolut tot la un moment dat: casă, job, familie, bani. Dacă ai o reputaţie bună, o poţi lua de la zero în orice moment, fără probleme. Oamenii te vor susţine în orice vrei să faci”, susţine Alina Bota, specialist în personal branding, citată de Adevărul Hexi Pharma a aprovizionat 350 de spitale cu dezinfectanți. Dintre acestea, 132 s-au constituit parte civilă, împotriva firmei, susținând că au primit produse falsificate și fără efect în combaterea infecțiilor nosocomiale. La intrarea în sala Tribunalului București, unde se judecă dosarul, avizierul este ocupat aproape integral de numele acestor spitale. Dintre ele, unul singur și-a trimis avocatul la termenul de ieri, e vorba de Spitalul Colentina. Care a și izbucnit la un moment dat. În fața instanței, martorii, angajați ai Hexi, susțin că ”nu am știut că există o discrepanță între declarații și conținut”. Rând pe rând, judecătorul Mitu Stegaru încearcă să înțeleagă care era procesul de producție, de livrare și, mai ales, de verificare a calității biocidelor, scrie tolo.ro Tendința generală în spațiul european a fost aceea de a întări rolul autorităților de jurisdicție constituțională, cu scopul de a netezi drumul unificării europene. Ironia situației este că USL chiar acest lucru propunea: modificarea Constituției și diminuarea puterilor Curții Constituționale. Astăzi ideea se ivește în tabăra opusă, alcătuită, cu anumite aproximații, tocmai din aceia care în 2012 îl susțineau pe președintele Traian Băsescu și care clamau dreptul CCR de a fi interpret unic și nelimitat al Constituției. Este adevărat că Ludovic Orban, președintele PNL, care a pledat joi într-o conferință de presă pentru diminuarea puterilor Curții Constituționale, era la rândul său militant USL în 2012, deși într-o formă de semidisidență, dar oricum acest lucru nu mai contează, de vreme ce PNL din acei ani s-a topit într-o formațiune nouă, care a asumat toate presupozițiile importante ale fostului PDL în relația sa cu Uniunea Europeană și cu politica românească, notează Deutsche Welle Avocata Elenina Nicuţ, care a învins Curtea Constituţională în instanţă, susţine că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să semneze „de îndată“ revocarea Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA, deşi CCR nu i-a impus un termen anume preşedintelui. Deputatul PSD Florin Iordache avansase termenul de 30 de zile, însă Elenina Nicuţ îl contrazice: „E o prostie“. O altă strategie ar fi ca Iohannis să amâne decretul, cu riscul de a plăti politic. 45 de zile? 30 de zile? Imediat? Câteva luni? Care este termenul în care preşedintele Klaus Iohannis trebuie să semneze decretul privind revocarea şefei DNA? Avocata Elenina Nicuţ susţine că şeful statului este obligat să o demită pe Kovesi imediat, cu toate că CCR nu i-a impus un termen preşedintelui. „Decretul de revocare trebuie semnat «de îndată» după ce decizia Curţii este publicată în Monitorul Oficial. Aceasta este singura soluţie, în lipsa unui alt termen juridic impus de lege, de Constituţie sau de CCR“, a declarat Elenian Nicuţ pentru „Adevărul“. Decizia CCR a fost publicată joi seară în Monitorul Oficial, potrivit Adevărul Parcul Carol are garduri rupte, monumente istorice degradate, ţestoase pe lac, alei ştirbe, panouri turistice defecte, raţe, lebede şi mizerie-n iarbă. Turiştii nu îl caută, pentru că nu-i popular în broşuri. Ascunde însă mai multă bogăţie culturală decât multe parcuri europene. De aceea, primăria Capitalei vrea să-l repună în valoare, în anul Centenarului, printr-un amplu proiect. La zece metri de gardul rupt şi gunoaiele împrăştiate lângă tabloul electric deschis curioşilor e infochioşcul turistic. Defect. Poliţiştii locali admit că-i singurul din parc. N-au detalii. Dar anunţă problema mai departe. Fântâna cea veche, celebra Fontana Cantacuzino, are o palmă de apă îmbâcsită la poale, o bandă din plastic înfăşurată împrejur şi un dud care-i murdăreşte aleea. E pe lista restaurărilor de Centenar, dar încă n-are meşteri, arată Digi24 Mii de asistente medicale poloneze lucrează în ţările mai bogate din vestul Uniunii Europene. Una dintre cele mai triste consecinţe: tot mai mulţi copii cresc fără părinţi. Pe Internet există forumuri întregi în care copiii polonezilor plecaţi la muncă în străinătate caută sprijin şi vorbesc despre problemele lor. "Bună, tati. Am deja 16 ani. A trecut un an întreg de când ai plecat. În fiecare zi, vreau să-ţi simt mirosul pe cămaşa care a rămas aici pentru că nu ţi-a mai încăput în gemantan", scrie o fetiţă pe nume Maria, citând dintr-o scrisoare trimisă tatălui care munceşte în Anglia. "Mama mea a plecat în străinătate când aveam 13 ani. Urma să rămână în Germania doar pentru câteva luni, pentru că aici în Polonia câştiga foarte prost. Nu putea să-şi mai cumpere haine. A rămas până astăzi în Germania, ceea ce mă întristează", scrie Tomek, în vârstă de 18 ani, conform Deutsche Welle