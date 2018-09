Subiectele zilei: Mii de bugetari merg anual în vacanțe de lux mascate, plătite din bani publici; De la profesoare, la îngrijitoare de bătrâni: ”În spatele zâmbetului e o mare de lacrimi”; Sondaje în Europa. 25 de state pro și 26 de țări contra căsătoriilor gay

De la profesoare, la îngrijitoare de bătrâni: ”În spatele zâmbetului e o mare de lacrimi”. Badantele noastre ajung să aibă grijă şi de bătrâni aflaţi în localităţi de la distanţe mai mari de marile oraşe. La 20-30, chiar 50 de kilometri de un centru urbanistic important. Şi atunci sunt izolate, le e mai greu să ia autobuzul, trenul pentru a se aduna în singura zi liberă din săptămână. Sunt doar 2 ore pe care le au libere pe zi, conform legii, şi nu au unde să se duca în cele două ore. Elena a fost profesoară în România, a predat la o şcoală din Vaslui. Nu-i e ruşine că ingrjjeste bătrâni în Italia, dar susţine că termenul “badante” e folosit în sens peiorativ, potrivit Badantele noastre ajung să aibă grijă şi de bătrâni aflaţi în localităţi de la distanţe mai mari de marile oraşe. La 20-30, chiar 50 de kilometri de un centru urbanistic important. Şi atunci sunt izolate, le e mai greu să ia autobuzul, trenul pentru a se aduna în singura zi liberă din săptămână. Sunt doar 2 ore pe care le au libere pe zi, conform legii, şi nu au unde să se duca în cele două ore. Elena a fost profesoară în România, a predat la o şcoală din Vaslui. Nu-i e ruşine că ingrjjeste bătrâni în Italia, dar susţine că termenul “badante” e folosit în sens peiorativ, potrivit Stirile ProTv.





Sondaje în Europa. 25 de state pro și 26 de țări contra căsătoriilor gay. Referendumul din 6-7 octombrie este despre redefinirea familiei în Constituție, nu despre legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex. Totuși, am ales să aruncăm o privire asupra părerilor europenilor despre căsătoriile gay. Am descoperit o Europă împărțită cumva categoric de la vest la est. În timp ce în statele occidentale majoritatea este de acord cu căsătoriile gay, în cele din est se întâmplă exact invers. Israel și Grecia sunt printre statele care fac excepție. Predominant pentru căsătoriile gay: Suedia – 88% pentru, 7% împotriva, 5% neutri Danemarca – 86% pentru, 9% împotriva, 5% neutri Olanda – 86% pentru, scrie Great News

Mii de funcționari publici beneficiează anual de o vacanță de lux la mare, de o săptămână, plătită din bani publici. Cazarea e la un hotel de 3 sau 4 stele, mâncarea și băutură e în sistem all-inclusiv. Funcționarii își pot lua cu ei soțul sau soția, chiar și copiii. Costurile pentru cazarea și masa acestora sunt achitate tot din bani publici. Pentru a da o tentă legală acestui concediu de lux, totul e mascat sub forma unui curs de perfecționare. Cazarea și masa costă de 5 ori mai mult decât cursul. Contractele de acest gen se atribuie direct unor firme agreate. Afacerea are la bază angajați ai statului, care controlează aceste firme sau câștigă bani de pe urma ei, potrivit Digi24.

Trezindu-se cu hărmălaie și în mjlocul insultelor, portarul se enervează, face o mișcare agresivă cu mâna, apoi intră în scară, iar unul dintre protestatari, care abia leagă două vorbe, scandând aceleași atribute mecanice, încearcă să deschidă ușa imobilului. S-a ajuns prea departe! Iar cei care se bucură să se gândească ce s-ar fi întâmplat dacă scena ar fi avut loc în fața locuinței Laurei Kovesi! În toată lumea, societatea le ia magistraților din drepturi, tocmai ca să le conserve autonomia și obiectivitatea. Nu au voie să aibă firme, să facă politică sau să fie plătiți pentru munci pe care alți oameni și le pot vinde fără restricții, scrie Tolo. Conform proiectului de hotărâre, Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism va face demersurile necesare în vederea identificării imobilelor în care Reţeaua metropolitană de creşe şi grădiniţe îşi va desfăşura activitatea. În raportul de specialitate se arată că în Bucureşti numărul creşelor de stat aflate în subordinea consiliilor locale nu acoperă nevoile existente. „Numărul de locuri din creşele de stat, unde sunt supravegheaţi şi îngrijiţi copii cu vârste de sub trei ani, nu satisface, având în vedere că în Capitală sunt peste 48.000 de copii cu vârsta până în trei ani”, se menţionează în document, potrivit Digi24. La Vidra, în apropiere de Bucureşti, există o fabrică în care se prelucrează cartofi, pe care proprietarul îi vinde pre-prăjiți în câteva lanţuri de restaurante. Comenzi sunt, numai să aibă şi cine să le onoreze. “Din păcate, nu avem nici 25% din cât am avea nevoie. Lucrăm cu 2 oameni şi am avea un necesar de 8 minim. Pentru că nu avem, eu cu soţia suntem şi contabili, şi mecanici, şi lucrători cu ziua, ingineri şi tot. Vin şi pleacă. În momentul în care ajunge aici are câteva cuvinte: vreau, îmi trebuie, am nevoie, dă-mi.”, spune un angajator, potrivit Stirile ProTv. În oraşul spaniol Pontevedra maşinile sunt interzise, iar zgomotul infernal din trafic a fost înlocuit de ciripitul păsărilor şi discuţiile oamenilor. De asemenea, locuitorii se declară absolut încântaţi de decizia autorităţilor. Măsura a fost adoptată graţie primarului Miguel Anxo Fernández Lores. „Înainte de a deveni primar, pe strada din faţa biroului meu treceau 14.000 de maşini zilnic. Prin oraş circulau mai multe maşini decât locuitorii oraşului“, a declarat edilul, potrivit Adevarul. Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață (OLAV) se desființează pentru liceeni, profesorii de limba română din toată țara fiind de joi, 20 septembrie 2018, în alertă. Profesorii de limba română, dar nu numai ei, ci și elevii care au avut experiența participării la olimpiadă inițiind o petiție on-line – SALVĂM OLAV! – și sperând ca astfel să determine oficialii Ministerului Educației Naționale să revină asupra deciziei. Până duminică la prânz, s-au adunat peste 950 de semnături din toată țara, cele mai multe venind din București– aproape 200, Buzău– aproape 100, Slatina– 42 și Tulcea– 38, potrivit Gazeta de Sud. Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă, care gestionează serviciul 112, rulează pe Windows XP, un software învechit care nu se mai produce şi poate ceda oricând. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă Raed Arafat cere modernizarea urgentă, înainte de a se produce un blocaj. Documentul publicat în Monitorul Oficial arată că, eşi performanţele SNUAU sunt recunoscute la nivel european, infrastructura critică ce asigură funcţionarea acestuia pentru 40 din cele 41 de centre 112 are o vechime de peste 41 de ani, iar funcţionarea neîntreruptă din această perioadă a dus la o uzură excesivă. S-a constatat o triplare a intervenţiilor neprogramate de natură tehnică, iar riscul de nefuncţionare creşte de la an la an şi nu poate fi diminuat fără înnoirea echipamentelor sau a sistemului, potrivit Gandul.