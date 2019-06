Subiectele zilei: Baronii PSD au scos cuțitele pe masă. Oprișan, acuzat că o manipulează pe Dăncilă. Congresul, în ziua în care Firea va fi în spital; Președintele Agenției Naționale a Medicamentului, în pragul demiterii

În acest moment, în spatele Vioricăi Dăncilă stă Marian Oprișan. Tabăra Dăncilă-Oprișan a vrut ca organizarea Congresului și alegerile pentru noua conducere a partidului să aibă loc cât mai repede, astfel încât Viorica Dăncilă, din poziția de premier, să candideze și să câștige fără complicații. Tabăra cealaltă, grupată în jurul lui Paul Stănescu și al Gabrielei Firea, dorea ca Congresul de alegeri pentru funcțiile de conducere să aibă loc după alegerile prezidențiale, scrie Digi24 Fundaţia Rusia Liberă, un think tank cu sediul la Washington, prezidată de fostul secretar de Stat adjunct David Kramer, a publicat de curând un raport de 170 de pagini care prezintă felul în care ţara ar putea să arate în 2030. Rusia va ajunge din ce în ce mai mult sub influenţa Chinei. Alianţa dintre cele două state se va întări, Rusia furnizând mai multă materie primă şi China mai multe bunuri industriale. Cooperarea militară extinsă a celor două ţări ar putea fi întărită de poziţionarea lor împotriva SUA, conform Adevarul În urmă cu câteva zile a fost lansată și o petiție online, inițiată de Declic, pentru demiterea lui Marius Șișu. Până în momentul de față, petiția „STOP Incompetenței care decide soarta noastră medicală!” fusese semnată de peste 11.400 de persoane. Șișu se află la cârma instituției din luna ianuarie a acestui an, când i-a luat locul Adrianei Cotel, numită atunci în funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), scrie Libertatea În R. Moldova vor fi alegeri anticipate. Cum s-a ajuns la ele într-o singură zi, mai ales una în care încă de dimineaţă se anunţau negocierile de constituire a alianţelor şi între socialiști şi Blocul ACUM, dar şi între socialişti şi democraţi? Socialiştii abia de au anunţat, spre seară, că nu au reuşit să se înţeleagă cu Blocul ACUM, cu care începuseră să poarte negocieri miercuri, 5 iunie, că o decizie a Curţii Constituţionale reducea cu două zile termenul pe care s-a crezut până astăzi că le mai au la dispoziţie partidele pentru a anunţa un guvern, conform Europa Liberă Şefa guvernului britanic s-a împleticit într-un proces de Brexit disfuncţional şi a lăsat Regatul Unit într-o stare şocantă de paralizie, scrie Rob Mudge. Într-o singură mișcare, ea și-a decis nu doar propriul destin politic, dar probabil și soarta mai multor generații, declarând: "Niciun acord de Brexit este o variantă mai bună decât un acord prost." În cel mai bun caz, a fost o declarație total iresponsabilă. În cel mai rău caz, este impardonabilă folosirea autorității funcției de șefă a guvernului pentru a valida o astfel de aberație, scrie Deutsche Welle . România îşi menţine speranţele de calificare la Euro 2020, chiar dacă ocupă doar locul 3 în clasament, după Spania şi Suedia. „E un scor mincinos. Total mincinos. De ce n-au jucat Ianis Hagi şi Ţucudean de la început? Scorul putea lua proporţii, dacă nu erau intervenţiile lui Tătăruşanu. Arbitrajul a fost bun pentru noi. Degeaba ne umflăm în pene. Egalul nu e bun, nouă ne trebuiau trei puncte”, a spus Helmuth Duckadam, relatează Adevarul Bucureștiul arată catastrofa reprezentată de Gabriela Firea la primărie. Pe toate planurile, orașul este calamitat: transportul public este mult mai prost din cauza traficului mai aglomerat; poluarea nu numai că nu a stagnat, ba chiar e posibil să fi crescut, având în vedere creșterea numărului de vehicule și blocajele din trafic; mizeria de pe străzi, din parcuri, din centru; spațiile verzi sunt în scădere, notează Republica