Subiectele zilei: Furia alpiniștilor: Ministrul Sportului s-a pozat cu Zsolt Török și apoi a ignorat 5 luni demersul pentru decorarea acestuia la Cotroceni; Liderii de la București și Varșovia, curtați de Trump în detrimentul celor de la Berlin și Paris

Furia alpiniștilor: Ministrul Sportului s-a pozat cu Zsolt Török și apoi a ignorat 5 luni demersul pentru decorarea acestuia la Cotroceni. În ultimele cinci luni, colegii au sunat aproape săptămânal la Ministerul Tineretului și Sportului pentru a vedea ce se întâmplă cu demersul privind decorarea de către Președinția României a lui Zsolt Török , Teofil Vlad și Romeo Pop, echipa care a dus steagul României în Himalaya, pe Muntele Pumori (7.161 m). Expediția din 2018 a reprezentat o premieră mondială prin deschiderea unui nou traseu pe acest munte, potrivit Libertatea





Revoltător: 410 pacienți în 240 de paturi, la un spital de psihiatrie pentru bolnavi condamnați de instanțe din Iași. La Spitalul de Psihiatrie Pădureni-Grajduri, din judeţul Iaşi, sunt internați 410 pacienți în 240 de paturi. Spitalul asigură asistența medicală pentru bolnavi considerați periculoși, care au fost condamnați de către instanțe. Principala problemă a Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri este cea a spațiului. Liderul de sindicat din unitatea medicală susține că spațiul insuficient a dus la supraaglomerare și că din acest motiv angajații își desfășoară activitatea foarte greu, scrie Digi24

Rusia a denunţat marţi o ”escaladare a tensiunilor militare” după ce Statele Unite au anunţat primul lor test de rachetă cu rază intermediară de acţiune de la Războiul Rece, o consecinţă a sfârşitului Tratatului Forţelor Nucleare Intermediare (INF), un tratat de dezarmare, relatează AFP. ”Regretăm toate acestea. Statele Unite iau în mod flagrant calea unei escaladări a tensiunilor militare, însă noi nu vom ceda provocării”, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe SergheiRiabkov, citat de agenţiile ruse, scrie Adevarul Deşi nu ne mai desparte multă vreme de momentul Brexit, o serie de chestiuni extrem de importante sunt încă neclare, între care situaţia cetăţenilor UE din Marea Britanie după ieşirea ţării din Uniunea Europeană.Dacă viitoarea frontieră a Uniunii Europene va fi trasată prin insula irlandeză - idee pe care Bruxelles-ul o respinge categoric în interesul Irlandei, ca stat membru al UE - sau între Irlanda de Nord şi restul Regatului Unit - ceea ce pentru Londra e de neconceput - reprezintă una din principalele întrebări la care nici până astăzi nu s-a găsit un răspuns. Fosta şefă a guvernului britanic, Theresa May, ar fi trebuit să lămurească problema în cadrul negocierilor pe tema Brexit, purtate cu Uniunea Europeană, relatează Deutsche Welle Se spune că economiile central şi est-europene se decuplează de vestul Europei, creșterea bazată pe consum fiind înlocuită de orientarea către export. Va putea fi evitată o încetinire a zonei euro? Luați ca ingrediente de bază recenta oprire a stimulului fiscal al Băncii Centrale Europene, denumit relaxare cantitativă (QE), ratele dobânzii ajunse la un nivel istoric de scăzut în zona euro, ceea ce limitează spațiul pentru o politică monetară eficientă și antipatia politică față de utilizarea instrumentelor fiscale (impozite și cheltuieli) ca o modalitate de a combate criza economică ciclică, conform Deutsche Welle Președintele Klaus Iohannis este primit marți la Casa Alba de către Donald Trump. Este cel de-al zecelea lider european care vizitează în acest an Casa Albă, însă niciunul dintre invitații președintelui american nu a reprezentat una din marile puteri ale Europei. Trump subliniază „importanța țărilor din Europa Centrale pentru Statele Unite, atât ca aliați și parteneri de securitate, cât și ca viitori parteneri de business”, a declarat luni un oficial al administrației americane, notează Republica Poliția: ”se folosesc de vârstă, sunt conștiente că nu răspund penal orice s-ar întâmpla, iar în câteva ore sunt lăsate să plece acasă”. Cele trei fete minore care și-au ridicat Clujul în cap pentru că, cu tupeu, jefuiesc și tâlhăresc în special în mijloacele de transport în comun au fost cercetate, doar în acest an, în nu mai puțin de 15 dosare penale pentru furt – și în toate au scăpat basma curată fără niciun fel de sancțiune. Purtătorul de cuvânt al Poliției Cluj, Traian Morar, relatează: ”sunt trei autoare cu vârsta între 12 și 13 ani, toate trei identificate”, relatează Actual de Cluj Decizia a zdruncinat coaliția de guvernare PSRM-ACUM. Premierul Maia Sandu a declarat că va acționa „în consecință”, fără a preciza ce anume intenționează să întreprindă. Curtea Constituțională a Republicii Moldova este formată din șase judecători. După căderea regimului Plahotniuc, toți magistrații Curții au demisionat, urmare a deciziilor controversate pe care le-au aprobat în perioada 7-9 iunie 2019 - decizii examinate sub aspectul uzurpării puterii de stat, scrie Euractiv