​Subiectele zilei: Cât ar economisi România dacă ar introduce educația sexuală ca materie obligatorie în școli; Cine sunt politrucii ALDE care nu se dau duşi de la guvernare. Tăriceanu, părăsit de doamnele de încredere

Maria Magdalena Grigore, secretar de stat în MAE, Bogdan Mosii, sectretar general adjunct tot la Externe, Nicolae Nasta, secretar de stat în MApN şi Andreea Lambru, secretar general adjunct al Guvernului, nu vor să plece de la Putere, chiar dacă ALDE, partidul care le-a oferit funcţii, a ieşit de la guvernare. Nici primarii ALDE nu vor să divorţeze de PSD pentru a nu rupe majorităţile pe plan local, conform Adevărul Un studiu realizat de către Adriana Radu, fondatoarea platformei educaționale Sexul vs. Barza, arată că s-ar economisi sume importante la bugetul de stat dacă ar fi introdusă educația sexuală în școlile din România. „Un astfel de program ar costa 1,8 milioane de euro pentru un an. Dacă efectele ar fi la 50% decât cele obținute de Estonia într-un an, 90 de minore n-ar mai naște, 415 tinere nu ar mai face avort, 11 tineri nu ar mai avea sifilis și 6 tineri nu s-ar mai îmbolnăvi de HIV. Și în cel mai bun caz, 670 de mii de euro ar fi economisiți, cu efecte 100% ca în Estonia”, explică tânăra cercetătoare într-un video, potrivit Libertatea Atmosfera este tensionată după intervențiile violente ale forțelor de ordine.Într-un an obișnuit, alegerile pentru parlamentul din Moscova nu ar fi atras prea mult atenția dincolo de granițele țării. Dar anul 2019 nu este un an obișnuit. Multă vreme, partidul lui Putin "Rusia unită" a guvernat fără o opoziție demnă de luat în seamă, dar cu un Putin care domina practic viața publică din Rusia. Astăzi însă partidul trece prin vremuri grele: popularitatea scade proporțional cu sporirea îngrijorării publice iscate de situația economică și de înrăutățirea nivelului de trai, relatează Deutsche Welle Îmi doresc o școală pentru România. În care copiii să se simtă liberi să gândească, să fie curioși, să exploreze, să se descopere, să se înțeleagă, să colaboreze, să-și descopere potențialul, să le fie drag să vină la școală, să fie înțeleși, ghidați, iubiți. Îmi doresc un sistem educațional în care toți factorii implicați să pună binele și interesul copiilor pe primul loc, în care toți să înțeleagă că ego-urile nu au ce căuta în această discuție, că sistemul suntem toți și că fiecare dintre noi își poate pune amprenta și poate aduce schimbarea de care avem atâta nevoie, notează Republica În cartierul 1 mai-Vulcan din Brașov se află secția exterioară de bolnavi cronici a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie. Fostul asistent-șef de aici e acuzat că timp de mai bine de zece ani a furat banii pacienților. Prejudiciul ar fi uriaș - jumătate de milion de euro, iar DIICOT a început o anchetă. Fostul asistent-șef i-ar fi vizat pe cei de a căror soartă nu s-a interesat nimeni ani de zile, scrie Digi24 Administrația de al Tiraspol se plânge că băncile moldovenești ar fi blocat conturile agenților economici din regiunea transnistreană, motiv pentru care aceștia nu mai pot face operațiuni bancare cu partenerii lor din străinătate și acuză Chişinăul de presiuni și de nedorință de a-și respecta angajamentele. Chişinăul spune însă că băncile din Republica Moldova au solicitat clienților mai multă transparență în contextul prevenirii spălării banilor și combaterii terorismului, fiindu-le acordat și un termen pentru conformare, potrivit Radio Europa Liberă. Moscova și Kievul poartă acest conflict la toate nivelurile. Militar, politic, economic și prin arestarea oamenilor. Aceștia au devenit ostatici politici, care pot fi schimbați între ei printr-un acord. Motto-ul acțiunii: Quid pro quo. Ce-mi dai, ce-ți dau eu în schimb? Și ce folos am? Iată logica pe care s-a bazat și acest schimb de ostatici. Conform acestei logici, bilanțul pentru Ucraina nu este chiar atât de bun. Desigur, oamenii sunt liberi. Dar Kievul plătește un preț enorm pentru asta. Cel mai evident exemplu este cazul lui Volodimir Țemah, notează Deutsche Welle Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a spus că cele două părți mai trebuie să ajungă la o înțelegere referitoare la câteva detalii, potrivit presei ruse. Prețul pentru gazul european a cunoscut un trend descendent în ultimul deceniu pe fondul cererii slabe și a creșterii livrărilor de gaz natural lichefiat din Statele Unite, conform Radio Europa Liberă Iașul este plin de canale înfundate, pline cu aluviuni sau pietre. Ba chiar unele par să aibă doar grilajul, pus direct pe asfalt și care să mimeze prezența unui canal de colectare a apei. Altele nu par să fi fost curățate de când au fost turnate în urmă cu zeci de ani, iar altele sunt parțial acoperite de asfalt după ce refacerea vreunei porțiuni de șosea. Într-o mișcare de imagine publică, reprezentanții Primăriei Iași au solicitat Salubris SA să verifice canalele din întregul oraș și să le desfunde pe cele colmatate, potrivit Actual de Cluj