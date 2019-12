Subiectele zilei: Ce sumă mizeră au primit poliţiştii care au păzit secţiile de votare; Minciuna panourilor de securitate de la metrou. La 2 ani după crima de la Dristor, Metrorex nu a lansat nici măcar licitaţia pentru studiile de prefezabilitate

Au trecut doi ani de la una dintre cele mai şocante crime din România, atunci când Magdalena Şerban a împins o tânără în faţa metroului în staţia Dristor. La numai câteva zile de la crimă, Metrorex, Ministerul Transporturilor şi Primăria Capitalei s-au mobilizat şi au anunţat măsuri de siguranţă, pentru a linişti populaţia. Toate promisiunile s-au dovedit a fi false, scrie Libertatea Poliţiştii care au asigurat paza secţiilor de votare la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019 au fost remuneraţi, în cursul zilei de vineri, 13 decembrie. 20 de lei este sunt primită de poliţiştii din ţară după ce au asigurat timp de 18 ore paza la secţiile de votare la alegerile prezidenţiale din 10 şi 24 noiembrie. Anunţul a fost făcut public pe Facebook de către Ion Tomoiagă, preşedintele organizaţiei Maramureş a Sindicatul Naţional al Poliţiştilor din România DECUS, conform Adevărul Ne grăbim să vorbim despre momente istorice, extraordinare. Dar acesta este un astfel de moment. Rezultatul votului va marca pe mulți ani viitorul Regatului Unit. Se îndreaptă el spre prăbușire? - se întreabă Rob Mudge.Doar ca să înțelegem mai bine situația: ultima oară când conservatorii au câștigat atât de clar niște alegeri a fost în 1987, sub Margeret Thatcher. Doamna care își scutura poșeta amenințător la adresa UE, cu replici de genul "We want our money back." (Ne vrem banii înapoi.)De data aceasta, sloganul a avut doar trei cuvinte: "Get Brexit done" (Haideţi să înfăptuim Brexitul). Doar că nu se va face în viitorul apropiat, notează Deutsche Welle Daniela și Cornel Vișoianu s-au branșat la interese de stat prin tot soiul de legături și încrengături.Mason celebru în loja „Adrian Dohotaru“, candidat pe listele FSN, partener de afaceri cu controversatul magnat Nicolae Buzăianu, subalternul controversatului Nicolae Dumitru („NIRO“), dar și consilier al fostului premier Victor Ponta. Așa arată, pe scurt, cariera lui Cornel Vișoianu, cel care îl descria pe președintele Klaus Iohannis drept „ultimul șpăgar de suflete, nejudecat încă“, potrivit Newsweek.ro . Adrian Sînă, solistul Akcent, participă la concerte în Pakistan cu cheltuieli suportate de guvernul de la Islamabad și apare pe Twitter și Instagram alături de generalii pakistanezi, reproducând fraze-slogan, folosite de PR-ul Pakistanului în cazul celebru al unui pilot indian luat prizonier, moment care era să ducă la un război, scrie Libertatea Este vorba despre aproape 280 de milioane de euro. După ani de procese în străinătate, în care au încercat să îşi recupereze banii, oamenii de afaceri s-au îndreptat spre companiile profitabile ale statului. Între ele şi ROMATSA, care are în acest moment conturile blocate şi exista riscul să nu mai poată asigura serviciile de navigaţie aeriană. Cu alte cuvinte, niciun avion nu s-ar mai fi ridicat de la sol şi nimeni nu mai putea tranzita spaţiul nostru aerian, dacă sutele de milioane nu erau virate, relatează Știrile Protv.ro „Persoanele astea care umblă cu geci de 1.500 de euro și cu mașini de 70.000 de euro, cum l-am văzut pe băiatul acesta, vloggerul, a venit aici, la Digi, Selly sau Selby, era reprezentantul noii generații, care vine cu forță, cu entuziasm, să lichideze vechile structuri îmbrătrânite, dinozaurii... Frumos, revoluționar!... Și-acum văz că prima lui grijă este să-și ia la... cât are, nu știu, 16-17-18 ani, cred că n-are 20 de ani, își ia mașină de 70.000 de euro, pe care, de altfel, a și ciocnit-o”, a spus CTP, vineri seara, la Digi24 . În sistemul penitenciar se aflau aproximativ 20.500 persoane private de libertate, la sfârșitul lunii martie, provenind în măsură aproximativ egală din mediul urban(52,04%), și rural (47,16%), rata recidivei a scăzut în 2018 la 38,44%, an în care a fost înregistrată și cea mai mică rată a infracționalității din ultimii 11 ani. Datele apar în noua Strategie naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 – 2024, publicată de Ministerul Justiției, conform Europa Liberă La ce se poate aștepta un angajat al cărui proces se desfășoară în timp ce trebuie să meargă în continuare la același loc de muncă? Există legea împotriva discriminării, care spune foarte clar că nu au voie să facă asta pentru că ți-ai exercitat dreptul în instanță. Teoretic, n-ar trebui să existe nicio consecință, legea chiar te protejează în sensul ăsta și atitudinea negativă a angajatorului ar fi în defavoarea lui, scrie Vice