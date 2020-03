Subiectele zilei: Bărbat întors de la Milano, intubat la Balș și decedat ieri la Colentina cu insuficiență respiratorie acută a fost pozitiv la ”coronavirus comunitar” și nu la COVID-19; Coronavirus: Viață fără contacte sociale?; Cum s-a transformat Ilfovul din “plămânul” Bucureștiului în groapa de gunoi a Capitalei

Din solidaritate cu vârstincii lor, liderii comunităților maghiare au ales să nu facă niciun soi de întrunire în 15 Martie, când se sărbătorește Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. În 15 Martie este comemorată Revoluția Maghiară de la 1848, această dată importantă fiind considerată Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, prilej cu care comunitățile maghiare obișnuiesc să se întrunească și să se sărbătorească, organizând ample manifestări culturale și religioase. Clujul, mai ales, are o tradiție în acest sens, maghiari de pretutindeni participând an de an la manifestările organizate cu acest prilej de sărbătoare. Nu și anul acesta, în plină pandemie. Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean, a informat că absolut toate manifestările publice au fost sistate, fără excepție. Totuși, exista posibilitatea ca maghiarii să se reunească în grupuri restrânse, de sub 100 de persoane, însă liderii comunității au ales să renunțe la orice tip de eveniment, arată Actual de Cluj