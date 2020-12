Subiectele zilei: Scandal în PNL: Ludovic Orban, acuzat pentru cedarea ministerelor importante către USR; CTP, despre negocierile pentru Guvern: Florin Cîţu va fi orice, dar nu premier

Ludovic Orban, acuzat pentru cedarea ministerelor importante. Pierderea de către PNL a tuturor ministerelor importante la negocierile cu USR PLUS și UDMR, și cedarea inclusiv a postului de șef al Cancelariei prim-ministrului către cei de la PLUS a aruncat partidul în aer. Ludovic Orban este acuzat că a cedat toate interesele partidului pentru interesul personal - acela de a fi președinte la Camera Deputaților. Potrivit unor surse din conducerea USR PLUS, Orban ar fi participat de unul singur la împărțirea concretă a ministerelor, fără echipa de negociere delegată de partid, dezvăluie Digi 24 „Ceea ce voi reţine din sceneta din seara aceasta este râsul amar în care a pufnit în mască domnul Florin Cîţu, atunci când Ludovic Orban i-a dat cuvântul cu apelativul «domnu premier». Florin Cîţu va fi orice, dar nu premier. Fiind ministru de finanţe, avea un rol important, dar acum este premier cu numele şi nu văd ce va conduce”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24 . „Este o mișcare bună, după părerea mea, o numire bună cea a lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății. Totodată, gazetarul consideră bună și trecerea Ministerului Justiției la USR-PLUS, lucru care va elimina din start numele actualului ministru liberal Cătălin Predoiu. CTP că performerul acestor negocieri privind formarea noului guvern este Ludovic Orban, care a pierdut alegerile, dar şi-a conservat puterea, citează Adevărul Numărul și numele celor mai mulți dintre ei se află în fișetele procurorilor încuiate cu șapte lacăte. În decembrie am strigat din toți rărunchii „Armata e cu noi“. Dar asta după ce Armata făcuse cele mai multe victime. După ce la Sibiu, de pildă, comandantul garnizoanei, locotenent-colonelul Aurel Dragomir, a ordonat subordonaților să-i împuște ca pe iepuri pe milițienii care au sărit gardul în unitatea militară pentru a se adăposti de „teroriștii care trăgeau din toate pozițiile“, aceștia fiind agenți DIA instruiți și plasați pe acoperișuri tocmai de colonelul criminal. Milițienii au fugit de simulatoarele lui Dragomir pentru a fi împușcați de militarii lui Dragomir în curtea unității militare. Lt.-col. Aurel Dragomir și cpt. Francisc Tobă, fost deputat FSN-PDSR iar acum deputat al partidului extremist AUR, însoțiți de militari înarmați, au ridicat din secțiile spitalelor, începînd cu 23 decembrie 1989, mai multe persoane rănite prin împușcare, pe care le-au transportat la unitatea militară condusă de colonelul Dragomir, în ciuda împotrivirii cadrelor medicale, scrie Deutsche Welle În România, aproape jumătate din gospodării se încălzesc cu lemne. Sobele care funcționează cu lemne eliberează în aer particule nocive și cresc foarte mult nivelul de poluare în locuințe, au descoperit, în urma unui studiu, cercetătorii de la Universitatea din Sheffield, informează The Guardian. Pe timpul funcționării sobelor, în timpul studiului, nivelul particulelor periculoase pentru sănătate înregistrate în aer a ajuns la un minim de 27 și un maxim de 195 micrograme pe metru cub de aer. Limita admisă de Organizația Mondială a Sănătății este de 25 de micrograme pe parcursul a 24 de ore, citează Libertatea După prințul Paul al României, despre care soția spune că ar fi în Portugalia, un alt condamnat în dosarul „Ferma Băneasa” a dispărut de la domiciliu. Nela Ignatenko, fostă Păvăloiu(56 de ani), condamnată la 5 ani închisoare cu executare în dosarul Ferma Băneasa, nu a fost găsită de polițiști la domiciliu, fotografia ei fiind postată la secțiunea „urmăriți” a Poliției Române. Recent căsătorită cu „contele Albert Alexei von Kloss-Ignatenko, savant-cosmist şi om de ştiinţă iluminist”, un ucrainean care promovează o așa numită cultură „cosmoumanistă”, inventată chiar de el, Nela plănuia ca anul anul viitor să deschidă „cursurile Universității Mondiale pentru Tehnologiile Psihoinformaționale PSYT”, scrie Europa Libera Sâmbătă, întâlnire cu George Simion. În frunte cu bulibașa Petrea Sandu, romii din localitatea Murgeni au semnat în grup, săptămâna trecută, adeziuni la AUR, după cum arată pagina de Facebook a organizației județene a AUR. Intrarea în AUR a clanului Sandu din Murgeni s-a făcut odată cu organizarea alegerilor pentru desemnarea conducerilor organizațiilor locale din12-13 decembrie. Viitorii parlamentari Raisa Enachi și Andrei Busuioc nu au fost prezenți, trimițând pe un necunoscut basarabean cu cetățenie română, Ion Filimon, se pare om de afaceri în Republica Moldova pentru a „pune ordine” în organizațiile din județul Vaslui, potrivit Newsweek Marius Constantin Vântu a fost eliberat din închisoare şi obişnuia, spun apropiaţii săi, să plece adesea în străinătate. El s-a aflat în vizorul DIICOT Iaşi încă din 2010, printre victimele sale aflându-se şi un cadru didactic. Procurorii ieşeni au ajuns la educatoarea Alina Vasilica în timp ce efectuau cercetări faţă de Marius Constantin Vântu într-un alt caz de acest gen. Anchetatorii au menţionat că în anul 2009, pe când proxenetul avea 22 de ani, Vântu ar fi sedus o adolescentă de 14 ani. Pentru a fi cât mai persuasiv, ieşeanul a mers la mama fetei şi i-a spus că are gânduri serioase cu fiica ei cu care vrea să se căsătorească, scrie Adevărul