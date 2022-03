SUBIECTELE ZILEI Miercuri, 09 Martie 2022, 23:32

Proprietarul benzinăriei MOL din Beiuș care a vândut azi litrul de benzină cu 11 lei a declarat pentru ziarul Bihoreanul că a fost nevoit să recurgă la aceste preţuri pe motiv că ar fi cumpărat foarte scump acest lot de combustibil.

Preț de 11 lei pe litru de motorina sau benzina Foto: Facebook

"Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul", a declarat miercuri pentru Bihoreanul Daniel Degău, administrator şi unul din patronii Desir Impex.

Firma acestuia deţine în Beiuş două benzinării partenere Rompetrol, una parteneră MOL şi încă una proprie.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a făcut miercuri un nou apel la calm în ceea ce privește stocurile de carburant, subliniind că „NU există argumente pentru creșteri nejustificate și explozive ale prețurilor”. Totodată, acesta a spus și de unde ar fi pornit panică cum că s-ar scumpi prețurile la pompă a carburantului.

Totodată, ministrul Virgil Popescu a declarat la Digi24 că toată panica a pornit de la „MOL din Beiuș”.

„Informația a fost rostogolită în social media, s-a creat panică”, a spus el. De altfel, Agerpres scria că din cauza unor probleme la o rafinărie din Ungaria, MOL a înregistrat un deficit de carburanţi pe piaţa din România, compania scumpind carburanţii pentru flotele de transportatori la peste 10 lei pe litrul de motorină.

În acest context, prim-ministrul Nicolae Ciucă a dispus începerea de controale ample la staţiile de alimentare cu carburant.