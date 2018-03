Utile: Ce mancăm ca să nu facem diabet; Albirea dentară ca la carte; Cum te ajută ștevia să slăbești la început de primăvară

Mâncarea hipocalorică schimbă comportamentul alimentar și conduce la o serie de riscuri penru sănătate. Atunci când îți construiești un regim alimentar trebuie să ții cont atât de cantitatea cât și de calitatea caloriilor. În timp ce carbohidrații din cereale și zaharuri rafinate (pâine albă, paste, biscuiți, băuturi carbogazoase, cartofi prăjiți, fursecuri) sunt săraci în substanțe nutritive și fibre, nu este valabil în cazul nucilor, migdalelor sau diverselor semințe. Riscuri pentru sănătate Dacă organismul acumulează mai multe calorii decât necesarul zilnic, vor apărea o serie de riscuri pentru sănătate. Obezitate Persoanele supraponderale au un risc crescut de a dezvolta boli coronariene și diabet zaharat, puse pe seama unui stil de viață dezechilibrat asociat cu lipsa mișcării. Rezistența la leptină În condițiile unei diete hipercalorice, eliberarea de leptină este dereglată. Cu ajutorul acestui hormon, creierul primește semnalul de sațietate. În cazul persoanelor supraponderale, există un nivel crescut de leptină în organism din cauză că este folosită ineficient și depozitată în celulele adipoase. Fenomenul este numit rezistență la leptină. Rezistența la leptină favorizează acumularea progresivă de kilograme și face anevoios procesul slăbirii, potrivit unica.ro. Acestea sunt alimentele recomandate de diabetologi. La jumătatea lunii martie, la Londra, la Conferința diabetologilor din Marea Britanie a fost publicat un ghid cu alimente care sunt bune și cele care trebuie evitate. Este o premieră în Anglia, pentru că, până acum, cei cu risc de a face diabet de tip 2 erau sfătuiți doar să slăbească Dana Lascu Mâncați bânză, mere și iaurt și reduceți cantitatea de carne roși și de cartofi pentru a preveni apariția diabetului, arată noul ghid, care a însemnat sintetizarea a peste 500 de studii științifice. Acestea au fost puse cap la cap de o echipă de cercetători de la Universitatea Oxford și Diabetes UK. Medicii britanici au publicat lista cu alimentele care te ajută să eviți dezvoltarea diabetului de tip 2. Până acum, în Marea Britanie, persoanele care aveau risc crescut de a face diabet primeau doar sfaturi de genul ce nutrienți să adauge în dietă – „creșteți aportul de fibre în alimentație cu 15%”- sau că trebuie să scape de kilogramele în plus – „trebuie să slăbiți 5% din greutate”. Însă, diabetologii au ajus la concluzia că aceste sfaturi nu sunt adaptate la modul de viață actual, potrivit doctorulzilei.ro Este cel mai bun moment în care poți să găsești în piețe verdețuri și legume proaspete. Profită din plin de acestea, mai ales de ștevie și vei observa efectele benefice. Cunoscută și sub denumirea de măcriș, aceasta are proprietăți pentru sănătate pe care puțini oameni le cunosc. Unde mai pui și faptul că se găsește ușor, este accesibilă ca preț și reprezintă cea mai bună metodă de a elimina toxinele din organism. Accelerează metabolismul Dacă te întrebai ce beneficii poate să îți ofere această banală planta, află că prin puterile ei magice poate să accelereze metabolismul, acționând asupra arderilor grăsimilor, și asupra eliminării toxinelor acumulate peste iarnă în organism. Mai ales dacă ai ales să ții post, acum este momentul să consumi ștevie pentru a înnoi sângele cum se spune în popor și astfel vei observa cum surplusul de kilograme va dispărea treptat fără să îți afecteze sănătatea, potrivit click.ro O dantură frumoasă şi îngrijită reprezintă cartea de vizită a fiecărui om. Un zâmbet încrezător îi cucereşte din prima clipă pe cei din jur şi spune despre tine că eşti un om deschis. Însă, cum nu toată lumea se poate lăuda cu o dantură impecabilă, mai ales din punct de vedere al culorii, poţi recurge la metodele menite să redea albul dinţilor. Din ce în ce mai mulţi oameni aleg să investească în imaginea lor, fiind conştienţi de impactul pozitiv pe care îl poate avea ulterior acesta, fie că vorbim despre carieră sau viaţa personală. Albirea dentară nu mai este privită ca un moft, ci mai degrabă ca o necesitate, şi comparativ cu anii trecuţi, metodele folosite pentru obţinerea acesteia au fost îmbunătăţite. Pentru a putea face cea mai bună alegere, am apelat la sfaturile medicului specialist Jona Yousif, potrivit adevarul.ro. De cele mai multe ori oamenii nu acordă atenție alimentației până ce nu se întâmplă ceva grav precum apariția cancerului sau a unui stop cardiac. Te poți proteja zilnic, eliminând anumite alimente din regimul tău, alimente toxice ce îți amenință viața. Se spune că ești ceea ce mănânci. Expresia este cât se poate de adevărată dacă ne gândim la faptul că alimentele pe care le consumăm au o mare influență asupra funcționării și structurii organismului. Margarina Deși foarte mulți ani untul a fost considerat inamicul sănătății, oamenii de știință au descoperit că de fapt trebuie să ne ferim de margarină. Făcută din uleiuri vegetale hidrogenate, bogată în grăsimi, acest aliment crește riscul apariției bolilor cardiace și a cancerului. Margarina poate fi înlocuită cu unt slab, ulei de măsline sau ulei de cocos, potrivit unica.ro.