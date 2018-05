Utile: 6 trucuri simple pe care medicii pediatri le aplica propriilor lor copii; Cum alegi cele mai bune oua de pe piata; Un tratament simplu ar putea reduce pierderile de auz provocate de sunetele puternice

6 trucuri simple pe care medicii pediatri le aplica propriilor lor copii De cate ori cand ti-a fost copilul bolnav nu te-ai gandit ce aar face medicul tau pediatru? Sau cum reuseste el sa-si mentina copilul sanatos? Iata 6 trucuri simple si usor de implementat folosite de acesti medici pentru proprii copii care te vor ajuta sa scazi numarul zilelor pe care copilul tau le va lipsi de la scoala din cauza bolilor. Lipsa activitatii fizice este o cauza majora a obezitatii infantile, dar si a imbolnavirilor copiilor. Incearca sa institui un fel de "timp fara tehnologie", in care sa iti incurajezi copilul ca dupa teme sa se joace as cum o faceam si noi pe vremuri. Afara, in parc, cu mingea, la tobogane, cu rolele sau cu bicicleta. Bineinteles daca vremea o permite. Daca nu, iti poti folosi imaginatia si puteti construi cazemate sau alte jocuri care sa implice si activitate fizica. O bataie cu perne, cateva exercitii sportive nu strica niciodata, scrie De cate ori cand ti-a fost copilul bolnav nu te-ai gandit ce aar face medicul tau pediatru? Sau cum reuseste el sa-si mentina copilul sanatos? Iata 6 trucuri simple si usor de implementat folosite de acesti medici pentru proprii copii care te vor ajuta sa scazi numarul zilelor pe care copilul tau le va lipsi de la scoala din cauza bolilor. Lipsa activitatii fizice este o cauza majora a obezitatii infantile, dar si a imbolnavirilor copiilor. Incearca sa institui un fel de "timp fara tehnologie", in care sa iti incurajezi copilul ca dupa teme sa se joace as cum o faceam si noi pe vremuri. Afara, in parc, cu mingea, la tobogane, cu rolele sau cu bicicleta. Bineinteles daca vremea o permite. Daca nu, iti poti folosi imaginatia si puteti construi cazemate sau alte jocuri care sa implice si activitate fizica. O bataie cu perne, cateva exercitii sportive nu strica niciodata, scrie CSID.





Cum alegi cele mai bune oua de pe piata Cum le alegi pe cele mai bune din multitudinea de modele de produse din magazine? Cum le prepari cat mai corect si cate e bine sa consumi pe saptamana? Nutritionistul Marilena Oprisanu vine cu lamuriri despre unele dintre cele mai obisnuite alimente din frigiderele noastre. Exista patru categorii de oua si doar 2 din 10 romani le cunosc pe toate. Potrivit unui studiu realizat recent, 61% dintre romani nu stiu ce inseamna cifrele inscrise pe ou si, oricum, doar 25% dintre cumparatori citesc mereu aceste marcaje. Astfel, categoria 3 arata ca ouale sunt provenite de la gaini crescute in baterii, categoria 2 provine de la gaini crescute in hale, la sol, categoria 1 provine de la gaini crescute in aer liber, iar categoria 0 reprezinta ouale ecologice, de la gaini crescute in ferme ecologice si hranite cu furaje care nu contin faina proteica de origine animala, aditivi sau conservanti, arata Click.





Un tratament simplu ar putea reduce pierderile de auz provocate de sunetele puternice Este bine cunoscut faptul ca expunerea la zgomote extrem de puternice - fie ca este vorba de o explozie, de un foc de artificii sau chiar de un concert - poate duce la pierderi permanente ale auzului. Dar desi acest lucru este stiut, mecanismul prin care se produce pierderea de auz a ramas necunoscut pana de curand. Un studiu recent a scos la iveala nu doar modul in care se produce pierdere de auz, dar si rezolvarea, care nu este altceva decat injectarea in urechea medie a unei solutii pe baza de sare sau de zahar. Pentru a dezvolta un tratament pentru pierderea auzului indusa de zgomot, cercetatorii au trebuit sa inteleaga mai intai mecanismele pierderii auzului dupa expunerea la zgomote puternice, informeaza CSID.





Sucuri naturale pe care trebuie sa le bei in timpul verii Temperaturile ridicate din sezonul cald au efecte asupra corpului, provocand deshidratarea. Stim ca apa este indispensabila pentru mentinerea organismului hidratat, insa la fel de eficiente sunt si sucurile de legume, care sunt bogate in substante nutritive. Legumele cu frunze verzi sunt surse importante de substante nutritive - fier, antioxidanti, calciu, vitamine. Frunze de spanac, de varza, de salata, patrunjel, telina, castravete etc, sunt ingredientele care nu trebuie sa lipseasca din sucul tau. De asemenea, frunzele de menta ii ofera bauturii tale naturale un gust racoritor. Sfecla rosie este un superaliment, fiind bogata intr-un numar mare de substante nutritive. Mai mult, este legume care va elimina toate toxinele din corp, proces care este esential mai ales in timpul verii, relateaza Click.





Cum sa mananci mai sanatos fara sa-ti dai viata peste cap In primul rand, mi-ar placea sa impartasesc doua lucruri despre mine, cu care posibil sa empatizezi: ma chinui de ani de zile sa-mi imbunatatesc conditia fizica, dar nu am reusit niciodata, mai ales ca ador sa mananc bunataturi. Al doilea aspect nu suna foarte special, dar datorita fanaticilor fitness cu care mai ies, am inteles ca ei considera mancarea ca un combustibil. Dar pentru ca eu sunt pofticios si nu discriminez nicio aroma, m-am cam resemnat cu ideea ca nu voi arata vreodata ca ei. Pretul pentru calitatea vietii ar fi pur si simplu prea mare. Totusi, in momentul in care scriu acest articol, cam aratam ca ei, dar nu ma simt nici privat de alimente, scrie

VICE.