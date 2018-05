Utile: Internet versus stiinta sau despre cum filtram informatiile; Cum opresti companiile sa te mai spioneze pe internet pentru reclame; Cinci metode sa iti remodelezi corpul si sa scapi de celulita, pana la vara

Nimic nu te sperie mai mult pe internet decat personalizarea reclamelor. Din fericire, exista cateva solutii la care poti apela pentru a opri astfel de practici. Daca ai cautat ieri pe internet detalii despre o instalatie de aer conditionat sau despre o sticla de whiskey, asteapta-te sa vezi reclame pentru acele produse timp de vreo doua saptamani in fiecare colt al online-ului. Indiferent daca intelegi sau nu cum functioneaza reclamele de pe internet, mecanismul prin care sunt personalizate in functie de activitatea ta s-ar putea sa te sperie. Partea interesanta a ecuatiei este ca, daca citesti un document menit sa explice personalizarea reclamelor sau conceptul de "ad targeting", sistemul pare sa fie inventat pentru binele tau. Practic, aproape toate produsele sau serviciile cu care te confrunti in bannerele de pe internet iti sunt oferite in functie de varsta ta, locatia in care te afli, afinitatile tale pentru restaurante, magazine online si nu numai, informeaza Playtech.