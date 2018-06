Utile: 7 beneficii pe care le au curmalele pentru copii; 10 condimente ce îţi pot ajuta digestia; Ce alimente sunt indicate şi pe care ar trebui să le eviţi dacă suferi de anemie

Folosită vara frecvent în prepararea limonadei, menta este cunoscută pentru proprietățile sale digestive. Însă și ceaiul de mentă are la fel de multe beneficii asupra sănătății, mai ales datorită proprietăților medicinale pe care le deține. Remediile cu mentă poate fi folosit în caz de probleme digestive. Această plantă ajută la ameliorarea problemelor stomacului prin relaxarea mușchilor din sistemul digestiv. Dacă te confrunți cu indigestie, balonare sau alte probleme digestive, bea zilnic câte două cești de ceai de mentă, înainte de mesele principale, o lună, scrie Click pentru femei. Combate problemele intestinale și problemele de stomac Copiii sunt predispuși la multe probleme intestinale și de stomac datorită obiceiului de a mânca o mulțime de alimente nesănătoase. Deci, ei trebuie să primească curmale înmuiate în apă, în fiecare dimineață. Este un fruct foarte fibros ce ajută la combaterea constipației. Conține, de asemenea, nicotină care este considerată un medicament excelent pentru tulburări intestinale. Controlează creșterea microbilor dăunători și facilitează dezvoltarea bacteriilor bune în intestin, informează Libertatea pentru femei Anasonul: în caz de afecţiuni respiratorii şi ca afrodiziac. Anasonul stelat: în caz de dureri articulare şi pentru a uşura afecţiunile specifice sezonului rece. Scorţişoara: detoxificantă, se foloseşte în caz de diaree, de afecţiuni ORL şi hibernare. Cardamomul: ca tonic în caz de afecţiuni respiratorii şi urinare. Coriandrul: tonific, analgezic, antiinfecţios, anxiolitic şi somnifer. Turmericul: benefic pentru vezica biliară, antiinflamator, analgezic, antibacterian şi stimulent. Ghimbirul: previune afecţiunile digestive, este totodată antiemetic, antiinflamator şi stimulent. Cuişoarele: antiinfecţios puternic, stimulent, sedativ şi analgezic. Nucşoara: calmantă, antiseptică, analgezică, tonică, afrodiziacă, antidiareică. Piperul negru: în caz de afecţiuni respiratorii, stimulent, analgezic, afrodiziac, detoxifiant, potrivit CSID Intoleranţa la gluten este o cauză frecventă a apariţiei anemiei, de aceea ar fi indicat să evităm alimentele cu gluten. Printre acestea se numără pastele, produsele de panificaţie şi cele din grâu. “Fibrele sunt esenţiale pentru o sănătate bună, însă previn absorbţia nutrienţilor în organism, esenţiali mai ales în stările anemice. Alimentele bogate în fibre, cum ar fi orezul brun, nu trebuie să fie consumate în acelaşi timp cu alte alimente bogate în fier (carne de vită, fructe de mare)”, adaugă specialistul. O cauză comună a anemiei este aportul inadecvat de acid folic, pe care organismul nu îl poate stoca, conform descoperă.ro Auzul copilului poate fi testat încă din primele luni de viaţă. Dacă se produce un zgomot puternic în cameră, micuţul tău ar trebui să tresară sau să se trezească din somn. Dacă n-o face, ar putea avea o problema! După 4-6 luni, micuţul ar trebui să intoarca capul spre locul de producere a sunetelor. În mod normal, la 9-12 luni, copilul începe să articuleze cuvintele, să spună “ma-ma”, “ta-ta”, “pa-pa”. Un copil cu problme de auz nu va scoate sunete, ci ţipete. După vârsta de un an, copilul ar trebui să înceapă să imite. Când îi ceri “Arată-mi urechea ! “, prin imitaţie ar trebui să arate urechea, semn că a înţeles ce i se cere, notează doctorulzilei.ro.