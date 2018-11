Utile: Oncolog: „Un bărbat din zece va dezvolta, la un moment dat, cancer de prostată“; Cele mai comune greșeli de dietă pe care le faci de Sărbători!; Nu puteţi ţine post dacă suferiţi de aşa ceva. Ce spun medicii

. Nu este nevoie să detoxifiem noi ficatul, el are capacitatea de a se curăța singur. În schimb, are nevoie de o dietă echilibrată, în care să se regăsească fructe, legume, proteine și carbohidrați. Virusurile hepatice (A, B, C și altele) îi afectează funcțiile. Pentru hepatita A și B există însă vaccinuri. Hepatita C este cea problematică. Pentru ea, nu există vaccin. Infectarea se face prin sânge, prin ace contaminate și, câteodată, prin sex neprotejat, potrivit doctorulzilei.ro