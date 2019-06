Utile: Plasturele care poate înlocui muşchiul inimii: cardiologii britanici l-au testat cu succes; Culoarea feţei, o carte de vizită pentru sănătatea noastră; Te lasă memoria? Încearcă extracte naturale

Reprezentanţii British Heart Foundation (BHF) au realizat un plasture confecţionat din celule umane care se poate transforma în ţesut cardiac. Plasturele poate salva viaţa a mii de persoane care au suferit un infarct şi contribuie la repararea inimilor deteriorate. Plasturele are la bază celule stem şi este obţinut cu ajutorul tehnologiei de ultimă generaţie. Un astfel de plasture măsoară trei centimetri lungime şi doi lăţime şi conţine până la 50 de milioane de celule stem umane. Aceste celule sunt programate să se transforme în celule musculare cardiace funcţionale, scrie Adevarul. Paloarea feţei poate fi un semn de anemie, iar o tentă gălbuie a tenului şi a ochilor este asociată, deseori, cu o afecţiune a ficatului. În schimb, dacă buzele sau unghiile prezintă o culoare albăstruie, această schimbare anticipează o afecţiune cardiacă sau pulmonară. De aceea, trebuie să ţinem seama la timp, când tegumentul feţei se decolorează şi să facem investigaţiile necesare, ne atrage atenţia doctorul Malika Marshall, medic la Spitalul General din Massachusetts, potrivit Click. Există mai multe tipuri de anestezie la care se apelează, în funcţie de factori precum intervenţia care urmează a fi făcută sau durata acesteia. Anestezia generală este indicată în cazul intervenţiilor chirurgicale complexe şi de durată. Pacientul este complet adormit şi nu simte deloc durere, anestezicul fiind administrat intravenos înainte de începerea operaţiei, dar şi pe parcursul acesteia, inhalator, în funcţie de situaţie. Anestezia regională este indicată pentru intervenţiile chirurgicale complexe din partea inferioară a corpului, cum ar fi operaţia cezariană, operaţia de prostată sau protezarea genunchiului ori a şoldului, potrivit CSID. Vinetele conțin vitamine și minerale esențiale organismului uman. Spre exemplu, vitaminele B1, B3, B5 și B6 sunt esențiale pentru metabolizarea grăsimilor, proteinelor și carbohidraților. Protejează creierul. De „vină” este nasuninul din compoziția lor, care împiedică „atacul” radicalilor liberi asupra lipidelor din membranele celulelor creierului. Complexul de vitamine B te ajută să faci față stresului și îți conferă o stare psihică bună, la asta contribuind și soroparonul și scopoletina din conținutul vinetelor, scrie Doctorul zilei. În medicina chinezească, ginsengul este folosit de mii de ani pentru efectele pe care le are asupra minţii, îmbunătăţind puterea de concentrare şi memoria. Mai mult decât atât, ginsengul are abilitatea de a ajuta creierul şi corpul să facă faţă mai bine stresului la care te expui. Extractul de ginkgo biloba are o serie de efecte benefice asupra funcţiilor cognitive. Studiile făcute în domeniu arată că planta ar putea contribui la procesul de regenerare celulară din creier. Acest extract poate îmbunătăţi memoria, capacitatea de concentrare, dar şi atenţia, scrie Click.