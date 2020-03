Utile: ​Cum faci propriul gel antibacterian din ingrediente naturale; Cea mai la îndemână băutură, care stimulează imunitatea

Mare parte din produsele antibacteriene din comerţ conţin ingrediente care stârnesc la fel de multă panică precum germenii de care promit că protejează. O soluţie la această problemă ar putea fi crearea propriului dezinfectant, din ingrediente naturale. Veţi economisi bani, vă veţi proteja de germeni şi puteţi personaliza mirosul în funcţie de preferinţe, i nformează Adevărul Dacă ești fan al genului SF, Netflix are câteva filme și seriale foarte interesante pe care poți să le urmărești pe platformă. Dacă nu mai știi la ce să te uiți și îți plac filmele din categoria science fiction, ți-am pregătit o listă care să te ajute. Netflix adaugă titluri noi aproape în fiecare zi, atât titluri originale, cât și licențiate. Vezi lista întocmită de cei de la Playtech.ro În primul rând, beți apă cu lămâie pentru efectul său depurativ. Consumată dimineața, favorizează digestia și ajută la eliminarea toxinelor. Ajută, de asemenea, sistemul limfatic, dar și sistemul nostru imunitar pentru prin eliminarea agenților patogeni. Știm cu toții că lămâile sunt bogate în vitamina C, un antioxidant natural care îmbunătățeste sistemul imunitar și are proprietăți antivirale și antibacteriene. Cel mai bun mod de a rămâne sănătoși iarna este să bem apă cu lămâie, scrie Doctorul Zilei . Potrivit unui studiu a cercetătorilor de la Universitatea Michigan care s-a concentrat asupra modului în care adolescenţii fac sau nu faţă stresului, rezultatele obţinute spun că adolescenţii care au parte de un somn odihnitor pot face faţă mai bine situaţiilor sociale stresante. Cercetătorii susţin că adolescenţii care dorm suficent prezintă abilităţi de rezolvare a problemelor mai bune şi sunt mai dispuşi să apeleze la ajutorul colegior, relatează Descoperă.ro Problemele cu somnul, depresia, stările de anxitate, de irascibilitate şi oboseala generală sunt doar câteva dintre semnalele pe care organismul le trasmite atunci când stresul devine parte din viaţa de zi cu zi. Fiecare problemă îşi are leacul ei. Îngrijorare, insomnie, irascibilitate… Ritmul agitat, problemele de acasă şi cele de la serviciu sunt doar câţiva dintre factorii care alimentează anxietatea de primăvară. Iată câteva remedii naturale care combat principalele simptome, potrivit Click! Sănătate