Utile: 5 sfaturi pentru un somn odihnitor în timpul pandemiei; Sfaturi utile să rămâi sănătos cât timp stai în casă

Nu mai urmăriți atât de multe filme noaptea În timp ce platformele Bravo, Disney + sau Netflix vă pot distrage atenția de la pandemie în timpul zilei, nu le urmăriți prea mult noaptea. Aparatele emit niveluri mai mari de lumină albastră, care este deosebit de puternică în suprimarea producerii de melatonină pe timp de noapte, potrivit Libertatea Nutriționista Alison Smith crede că spațiile închise ne scad pofta de mâncare, de aceea ar trebui să consumăm proteine atât la micul dejun, cât și la prânz și cină, iar între mese putem degusta niște preparate din ou, atâta timp cât facem și puțină mișcare (n.r. cel puțin 30 de minute de mers sau de flotări, genuflexiuni și abdomene). Este esențial ca în meniu să existe doza ideală de vitamina D și C (n.r. persoanele peste 65 de ani trebuie să ia 10 micrograme de vitamina D zilnic), scrie Click . Ministerul Sănătăţii din Israel a lansat o aplicaţie destinată telefoanelor inteligente care le permite oamenilor să afle dacă au luat contact cu purtători ai coronavirusului. „Este un instrument tehnologic dezvoltat pentru a permite oricui să afle rapid şi precis dacă a avut contact cu o persoana infectată. Singurul mod prin care putem opri coronavirusul este să ne protejăm pe noi şi pe cei apropiaţi", se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii din Israel, relatează Descoperă „Usturoiul contine compusi sulfurati, dintre care alicina este cea mai activa substanta. Acesti compusi sunt cunoscuti de foarte multa vreme pentru efectele lor terapeutice: scaderea tensiunii arteriale, scaderea colesterolului rau, efect anti microbian, combaterea micozelor cutanate, prevenirea racelilor, stimularea imunitatii (ca si alte plante similare, hrean, ceapa etc.)”, explica medicul nutritionist Corina Zugravu, conform Doctorul Zilei Leurda. Sora mai mică a usturoiului, are o aromă mai uşoară, detoxifiază la fel de mult şi e plină de vitamine. Se consumă cel mai bine în salate, însă dă aromă de usturoi şi mâncărurilor. Usturoiul verde. Are proprietăţi antivirale şi antifungice, este un antibiotic natural recunoscut, întăreşte imunitatea, scade colesterolul rău şi detoxifiază organismul. Urzicile. Au proprietăţi diuretice, antianemice, remineralizante. Conţin vitminele A, B2, C şi K, fier, magneziu, calciu, siliciu etc. Se spune că „schimbă sângele” şi revigorează organismul după o iarnă grea, scrie Click