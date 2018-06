Caru' cu vedete: Irinel Columbeanu si iubita de 21 de ani, pentru prima oara impreuna intr-o emisiune TV; Liliana Petrisor, povestea cutremuratoare a unei invingatoare; Horia Brenciu isi aniverseaza baietelul adoptat. Artistul, mai emotionat ca niciodata

Irinel Columbeanu si iubita de 21 de ani, pentru prima oara impreuna intr-o emisiune TV! Relatia lor s-a inforopat pe Facebook Irinel Columbeanu si iubita lui, Oana, au fost invitati pentru prima oara in platoul unei emisiuni tv. Afaceristul a dezvaluit tuturor cum a cunoscut-o pe frumoasa bruneta, care este cu 40 de ani mai tanara decat el. Irinel Columbeanu a marturisit ca a cunoscuta pe Oana la un festival de moda, unde el era un simplu spectator, iar ea defila pe podium. Acesta a retinut chiar si hainele cu care era imbracat manechinul. "Eram la un Festival al Modei Europene, iar in acea seara, de 27 de aprilie, eu participam in calitate de spectator si am remarcat-o pe Oana, care defila pe scena. Eu am retinut ca avea o fusta alba, lunga, si privirea mea s-a oprit la fusta, dupa care am trecut mai sus, i-am retinut chipul si in acea seara am mai ramas putin. Dupa care, fiind in acea seara si aniversarea presedintelui Fashion Tv s-a servit si un tort, am stat mai mult, incercand sa aflu mai multe amanunte - Am invitat-o initial si pe fiica mea sa mearga, dar a zis ca nu vine, era cat pe ce sa nu ma duc nici eu", a povestit Irinel Columbeanu, potrivit Irinel Columbeanu si iubita lui, Oana, au fost invitati pentru prima oara in platoul unei emisiuni tv. Afaceristul a dezvaluit tuturor cum a cunoscut-o pe frumoasa bruneta, care este cu 40 de ani mai tanara decat el. Irinel Columbeanu a marturisit ca a cunoscuta pe Oana la un festival de moda, unde el era un simplu spectator, iar ea defila pe podium. Acesta a retinut chiar si hainele cu care era imbracat manechinul. "Eram la un Festival al Modei Europene, iar in acea seara, de 27 de aprilie, eu participam in calitate de spectator si am remarcat-o pe Oana, care defila pe scena. Eu am retinut ca avea o fusta alba, lunga, si privirea mea s-a oprit la fusta, dupa care am trecut mai sus, i-am retinut chipul si in acea seara am mai ramas putin. Dupa care, fiind in acea seara si aniversarea presedintelui Fashion Tv s-a servit si un tort, am stat mai mult, incercand sa aflu mai multe amanunte - Am invitat-o initial si pe fiica mea sa mearga, dar a zis ca nu vine, era cat pe ce sa nu ma duc nici eu", a povestit Irinel Columbeanu, potrivit Cancan.





Liliana Petrisor, povestea cutremuratoare a unei invingatoare. A fost campioana balcanica, a ajuns om al strazii, dar a avut puterea sa se ridice si s-a intors in competitii Liliana Petrisor, campioana absoluta la jocuri de billiard a Romaniei pana in 2012, pe care reporterii nostri au cules-o din strada, abandonata si bolnava, ascunzandu-si suferinta intr-o cutie de carton de la Gara de Nord, a facut inconjurul tarii. La trei ani de cand cea care a coborat de pe podiumul premiantilor (in 2012 a devenit campiona balcanica), direct jos, desculta, in gerul ierii, unde-si astepta sfarsitul resemnata, lucrurile s-au schimbat fundamental. Ca multumire pentru toti cei ce au crezut in ea si talentul sau, pentru cei care au venit in sprijinul semnalului de alarma dat de Libertatea, Lili are un cadou. Munceste intens pentru a intoarce sansa primita: s-a intors la competitiile care au consacrat-o. Recuperata medical, dupa trei ani de tratament si ingrijire la centru social bucurestean Concordia, care i-a fost camin si unde acum lucreaza, venind la randul sau in ajutorul celor ce au trecut prin drame similare, Liliana Petrisor a scapat de hadicapul locomor dobandit dupa o tentativa de suicid, relateaza Libertatea.





Horia Brenciu isi aniverseaza baietelul adoptat. Artistul, mai emotionat ca niciodata Horia Brenciu este casatorit cu producatoarea de televiziune Alice Dumitrescu, impreuna cu care are patru copii. Doua dintre fete, Maria si Andreea, sunt fiicele lui Alice Dumitrescu dintr-o relatie anterioara, iar Mina este fata pe care cei doi o au impreuna. Horia Brenciu si Alice Dumitrescu mai au un baietel, Toma, pe care l-au adoptat in urma cu ceva timp. Joi, 7 iunie, Horia Brenciu isi aniverseaza fiul adoptat. Toma s-a transformat intr-un pusti extrem de simpatic. Horia Brenciu a transmis un mesaj emotionant cu ocazia zilei de nastere a acestuia. "Toma este baiatul nostru. Are 2 ani si 6 luni. Este adevarat ca nu l-a purtat Alice in burta, insa este baiatul nostru din clipa in care a venit pe lume. Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cantat si la fotbal si extrem de iubitor. Este dragostea noastra si a tuturor celor care-l cunosc", declara Horia Brenciu dupa ce l-a adoptat pe baietel, scrie Libertatea.





Anca Pandrea, prietenă cu "sosia" lui Iura Aceeaşi înălţime, aceeaşi greutate, trăsături ale feţei demne de un frate geamăn, frizură identică. Dacă o vezi pe Anca Pandrea alături de bărbatul brunet, ai senzaţia că ai făcut un salt în timp. Bunul ei prieten, pictorul Elian Băcilă, este „sosia" lui Iurie Darie în tinereţe. Click! a aflat cum s-au „împletit" destinele celor trei. Îndrăgita actriţă Anca Pandrea (72 de ani) e prezentă la evenimentele mondene şi mereu vine însoţită de prieteni. Zilele trecute a ajuns la un eveniment împreună cu Elian Băcilă (43 de ani) "Pictorul de Negru", aşa cum tocmai s-a înregistrat la OSIM, care seamănă ca două picături de apă cu regretatul actor Iurie Darie în tinereţe. Pe cei trei îi leagă o lungă prietenie şi amândoi ne-au povestit cum a fost marea lor întâlnire în urmă cu peste 15 ani, arata Click.

Roxana Vancea s-a maritat. Cine e alesul fostei prezentatoare meteo Roxana Vancea a facut pasul cel mare si s-a casatorit cu alesul inimii sale. Ca o ultima sageata catre Bendeac, fost prezentatoare meteo a publicat imagini inedite de la cununia civila. Roxana Vancea s-a maritat cu alesul inimii sale. Nu e vreo vedeta de la TV, ci un medic veterinar pasionat de sport. Dorind ca momentul sa fie impartasit de toti fanii, bruneta a publicat imagini de la cununia civila. Pentru marele eveniment, Roxana a optat pentru un sacou alb si pantaloni evazati de aceeasi culoare. In fotografie ea a fost surprinsa in timp ce semna actul de casatorie in fata ofiterului starii civile. De asemenea, bruneta a imortalizat momentul in care pleca spre starea civila. Roxana era in masina si a fotografiat buchetul de flori, scrie EVZ.