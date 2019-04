Caru' cu vedete: Ele sunt cele 5 "clone" ale lui Jennifer Lopez. Arată idendic cu vedeta și au cheltuit o avere pentru asta; Fetița cea mare a Gabrielei Cristea a ajuns la spital. Ce se întâmplă cu micuța Victoria; Câți bani a câștigat George Buhnici într-o singură lună din YouTube. Vedeta Pro Tv și-a cumpărat Tesla Model 3

Angajații palatului Kensington folosesc un joc de cuvinte pentru a o descrie pe Meghan Markle, aceasta fiind cea mai nouă poreclă a ducesei de Sussex. Mai exact, angajații folosesc formularea “me gain”, care în traducere înseamnă “eu câștig”, susțin cei de la Tatler, potrivit thesun.co.uk. Porecla a fost aleasă de angajați ținând cont de faptul că Meghan Markle are o personalitate puternică și își dorește să se impună în fața celorlalți. Se pare că Meghan Markle are un program foarte bine stabilit și că de multe ori, angajații sunt nevoiți să îndeplinească diferite sarcini chiar și la ora 5 dimineața, scrie avantaje.ro

Puştiul şi tatăl său au ajuns la un supermarket din Capitală. Băiatul este înalt, are părul lung şi este foarte jucăuş, iar părintele său, care s-a îngrăşat câteva kilograme, încă mai poartă verigheta.El a fost grijuliu cu juniorul, au căutat hăinuţe în supermarket, dar au probat şi câteva perechi de adidaşi. După aproape o jumătate de oră de cotrobăit, cei doi au ieşit cu un cadou sub braţ şi s-au îndreptat spre maşina lui Petru. “Nimeni n-a fost interesat cum m-am descurcat eu până acum singur cu copilul, aşa că nimeni nu are ce să aibă cu subiectul ăsta. Sunt dator cuiva cu explicaţii de genul ăsta?! În ultimii doi ani am stat la telefoane cu jurnaliştii, să explic, să desfiinţez ce a zis socrul meu. Dar de ce? Nu mai am energie, nu mai am răbdare!”, a spus Petru pentru click.ro