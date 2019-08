Caru' cu vedete: Simona Gherghe a demisionat de la „Acces Direct”. Primele declarații ale prezentatoarei TV; Anastasia Soare, românca din Topul Forbes cu un business de 3 miliarde $

A avut un vis şi l-a transformat în cea mai prosperă afacere. Una care a adus-o, ca avere, pe picior de egalitate cu Ion Ţiriac. Dacă fostul tenisman Ion Ţiriac este singurul român inclus în cea mai recentă ediţie a topului miliardarilor, publicat de revista americană Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, Anastasia Soare este singura româncă din clasamentull Forbes al celor mai bine cotate antreprenoare din showbiz, culmea, cu aceeaşi avere, ceea ce o clasează pe locul 21 în topul feminin Forbes, scrie Ok Magazine Divorțul lui What’s Up de Simina era ceva așteptat de cei din anturajul cuplului, căci majoritatea colegilor de breaslă ştiau că ei nu mai formează un cuplu şi că ea nu îi mai este nici măcar manager. „Chiar dacă se afişau ca prieteni, What’s Up şi Simina aveau vieţile lor separate cam de jumătate de an. Marius mergea foarte des cu băieţii în oraş, la studioul de înregistrări, la alergat, la bere sau pur şi simplu la concerte. Dacă până mai ieri ea îi era mereu aproape, de ceva timp a schimbat şi managerul”, ne-au spus surse din apropierea cuplului. Acum, What’s Up are acelaşi manager cu Alex Velea, Matteo și Mario Fresh, potrivit Click Contrat zvonurilor apărute, ea nu a renunțat și la postul TV, deci nu va apărea la Kanal D. „De pe frontul de mamicie, as vrea sa va scriu cateva randuri. Am fost mereu sincera si, cand s-a intamplat ceva important in viata mea, am preferat sa aflati de la mine, nu din surse'. Iata-ma, asadar, in fata unui astfel de moment. Dragii mei prieteni, misiunea mea la Acces Direct s-a incheiat. Decizia imi apartine in totalitate si vine dupa multe nopti de nesomn. Am intrat intr-o alta etapa a vietii mele si simt nevoia unei schimbari. Au fost 9 ani plini, cu bune si cu rele, in care am invatat multe. Despre lume, despre viata, despre mine”, a spus Simona Gherghe conform Viva Angelina (44) l-a invitat pe fiul ei la un prânz cât se poate de special, pe 5 august, alături de prieteni de-ai ei, printre care s-au numărat Loung Ung, autoarea cărţii First They Killed My Father, pe care Jolie a transformat-o într-un film, în 2017.Maddox va urma cursurile Universităţii Yonsei din Korea de Sud, unde va studia biochimia. “Faimoasa mămică îl va duce pe Maddox la facultate în august. E foarte mândră de asta! Cu siguranţă că îi va fi dor de el, dar el e pregătit să plece de-acasă şi să se descurce singur”, a declarat o sursă pentru People, relatează Ok magazine A studiat la Conservator, a absolvit Jurnalismul și oricând ar putea face și sport de performanță. Solista Paula Seling (40 de ani) își menține silueta, dar și energia prin mișcare. Petrece ore bune la sală, unde face exerciții complexe și astfel a ajuns la rezultate uimitoare. Artista face șpagatul fără probleme și de bucurie, s-a lăsat fotografiată în această ipostază inedită și a postat imaginea pe conturile sociale. Admiratorii au felicitat-o, pentru că puține dive din showbiz se pot lăuda că sunt atât de flexibile în sala de fitness, notează Click