Caru`cu vedete: Cântăreaţa Sia, diagnosticată cu o boală neurologică rară; Imagini de la botezul copiilor lui Kim Kardashian din Armenia

”Cobra” Tate și-a schimbat numele în ”Mr Plenty”. Andrew, fratele fostului iubit al Biancăi Drăgușanu, Tristan Tate, s-a lansat în lumea muzicii sub numele de Mr. Plenty (Domnul Belșug) și a scos deja două clipuri în ultima săptămână. El face echipă cu rapperu Kris Kiss iar clipurile acestuia conțin imagini cu mașinile de lux ale fraților Tate, vila din Pipera, teancuri de bani, femei frumoase etc. Andrew Tate deține un canal pe Youtube unde are destul de mulți abonați. El pozează mereu într-un milionar excentric și are opinii dure legate de subiecte sociale ale momentului, cum ar fi: homosexualitatea, atentatele din Europa, Brexitul sau violența de pe străzi, scrie Wowbiz