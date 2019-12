Caru' cu vedete: Antonia a răbufnit în timpul unui concertului. Artista a părăsit scena și și-a înjurat fanii; Brad Pitt, despre divorţul de Angelina: „Toţi greşim, important e ce facem pentru a îndrepta lucrurile”

Sâmbătă seara, în cadrul unui concert susţinut la balul bobocilor, într-un cunoscut club din Bucureşti, frumoasa Antonia nu a mai putut suporta şi a răbufnit. Artista s-a luat de doi tineri care au avut o tentativă de a se lua la bătaie. Fiind deranjată de acest lucru, nu a mai tăcut şi a zis fix ce gândeşte, fără perdea. "Mamă, ce urât. Numai la noi în ţară se întâmplă aşa ceva. *** gura mă-tii.", au fost cuvintele Antoniei, după care s-a retras de pe scenă, revenind mai apoi, notează Spy News Mircea Radu este invitatul Andrei, care susține un concert caritabil la Opera Româna. Cei doi vor cânta împreună un colind american. Responsabil pentru această colaborare este chiar soțul cântăreței, Cătălin Măruță. „Pur simplu Cătălin Măruță m-a sunat într-o seară și m-a întrebat. „Ai vrea să…', Ești nebun? Cum să nu! E un colind american vechi. Nu am emoții, e Andra acolo, e Andrei Tudor”, a declarat Mircea Radu conform Viva Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu, formează un cuplu de câțiva ani, iar acum își doresc să devină părinți, lucru pe care l-au tot amânat. Artista a dezvăluit care a fost motivul pentru care ea nu a făcut o prioritate aducerea pe lume a unui copil. Lora și Ionuț Ghenu și-au dorit foarte mult ca înainte de a forma o familie, să aibă o casă mare, așa cum au visat atât de mulți ani. Dar cum au avut de fiecare dată cheltuieli, acest vis nu s-a concretizat încă. Astfel că, Lora și iubitul ei au hotărât să lase pe locul doi casa și să se ocupe de întemeierea unei familii, mai precis, își propun ca în viitorul apropiat să devină părinți, potrivit Click Despărţirea de Angelina Jolie l-a trezit la realitate pe Brad Pitt. Starul a vorbit cu Anthony Hopkins despre greşelile sale şi a spus că încearcă să le repare. În septembrie, Brad Pitt a dezvăluit pentru The New York Times că după divorţ a mers timp de un an şi jumătate la reuniunile Alcoolicilor Anonimi. „Am dus lucrurile cât de departe am putut, aşa că am scos băutura de pe listă”, a spus el, potrivit Ok magazine Justin Bieber, 25 de ani, este un împătimit al maşinilor de viteză. Însă preferatul lui din colecţia de 25 de bolizi de viteză este un Lamborghini Aventador turcoaz, în valoare de 500.000 de dolari pe care l-a primit când a împlinit 18 ani, de la impresarul lui Scooter Brown. Justin are o avere estimată la 265 de milioane $ şi are în garaj maşini de lux precum: Porsche 997 Turbo, Range Rover Evoque, scrie Click Celine Dion are o avere de 800 de milioane de dolari. Celebrul Paul McCartney este unul dintre cei mai bogaţi artişti din lume. Acesta deţine o avere de 1,2 miliarde de dolari. Mariah Carey - 300 de milioane de dolari. John Travolta - 170 de milioane de dolari. George Clooney - 500 de milioane de dolari. Julia Roberts - 200 de milioane de dolari. Jessica Alba - 350 de milioane de dolari, notează Ok magazine