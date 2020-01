Caru' cu vedete: Justin Bieber a dezvăluit că suferă de boala Lyme și de o infecție cronică ce i-a afectat inclusiv „funcția creierului”; Imperiul de 15 milioane de euro al lui Țucudean

„O să te coste tupeul ăsta ieftin”. Antonia intervine în conflictul dintre Abi Talent și Alex Velea, după ce a fost jignită în mediul virtual. Alex Velea și Abi Talent au fost, recent, protagoniștii unei dispute aprinse, ce a avut loc sub ochii tuturor - într-un mall bucureștean. Cei doi nu și-au rămas datori unul altuia, ironizându-se și aruncându-și cuvinte grele. Considerând probabil că au rămas lucruri nespuse, cei doi au mutat războiul pe conturile de socializare, continuând să se ironizeze. Abi Talent nu s-a abținut însă și i-a jignit partenera de viață lui Alex Velea. Inițial, Antonia a fost destul de delicată și i-a spus artistului să se informeze înainte de a face afirmații, dar după ce Abi Talent a postat un alt comentariu ironic, Antonia i-a dat replica pe Instagram, informează Libertatea Atacantul își construiește castel, iar copiii au dat numele cramei care produce 1.000.000 de sticle de vin anual. Provenit dintr-o familie cu potență financiară, Țucudean a fost recunoscut tot timpul drept un jucător care practică fotbalul de plăcere. Fără să fie un personaj capricios, atacantul s-a remarcat de-a lungul vremii cu un parc auto impresionant. Căsătoria și nașterea primilor copii i-au reconturat însă fotbalistului perspectiva asupra vieții, astfel că preocupările sale în ultimii ani au devenit mult mai serioase. În urmă cu aproximativ doi ani, acesta a intrat în forță în lumea afacerilor și a dezvoltat proiecte în mai multe zone de activitate, conform Prosport.r o.„Au fost câțiva ani grei”, a scris artistul în vârstă de 25 de ani pe Instagram, adăugând că suferă și de o infecție virală cronică. Bieber a spus că știe internauții au speculat că ar avea probleme cu drogurile pentru că avea câteva pete pe piele. Boala Lyme este o infecție bacteriană cauzată de căpușe. Simptomele afecțiunii variază, iar printre ele se numără eczeme, durere musculară și oboseală. Justin Bieber a făcut dezvăluirea pe internet după ce fanii l-au acuzat de consum de metamfetamină, relatează Digi24 Anul 2019 a fost unul foarte dificil pentru Cătălin Botezatu. Celebrul creator de modă a fost supus mai multor operații dificile, care chiar i-au pus viața în pericol. S-a chinuit, a luptat, dar a și învins. Designerul se poate mândri cu faptul că a ieșit învingător din dificila bătălie cu cancerul. Acum, începe 2020 tot cu o intervenție: una foarte grea, rar praticată atât în România, cât și în lume, scrie SpyNews.ro Lana Rhoades e una dintre cele mai în vogă apariții în lumea filmelor interzise minorilor. Lana a făcut mărturii surprinzatoare într-un Q&A la care a participat recent. Aceasta a spus că e singură și le-a dezvaluit fanilor ei cum o pot convinge să le fie alături. Fata le-a zis urmăritorilor ei de pe Youtube că banii n-o interesează la un bărbat. Are 3 criterii în funcție de care își alege iubitul, potrivit Sport.ro